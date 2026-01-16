Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 17:03h.

Descubre quién es Marc, cuántos años tiene, qué busca en el amor y cuántos años lleva soltero

Así son los seis solteros que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Compartir







'Casados a primera vista' se estrena el lunes 19 de enero a las 23:00 en Telecinco tras la primera parte del debate final de 'La isla de las tentaciones 9'. Doce solteros iniciarán su vida en pareja, luna de miel y convivencia incluida, tras conocerse en el altar. Uno de ellos es Marc, que sueña en encontrar a una compañera de vida con la que formar una familia.

Aunque nació en Andorra, Marc vive en Barcelona. Fue jugador de rugby profesional y adora navegar en barco. Tiene 33 años y se ve preparado para formar una familia, por lo que "cruza los dedos" para que llegue pronto "un peque" en su 'matrimonio a primera vista', en el que ha depositado toda su confianza para abandonar la soltería y convertirse en padre.

Lleva tres años soltero y afirma tener ganas de enamorarse "de verdad". Le encantan las chicas que se cuidan y con los ojos grandes, pero lo más importante para él es que comparta su ideal de futuro y tenga una gran madurez. Se considera un romántico empedernido y su ideal de relación es la que tenían sus abuelos.