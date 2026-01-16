Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 14:26h.

Descubre quién es Ainhoa, cuántos años tiene, de dónde es, qué busca en el amor y cuánto tiempo lleva soltera

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Ainhoa es una de las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista', programa de éxito internacional que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00. Es de Madrid, tiene 41 años y su deseo es formar una familia con "varios hijos" porque procede de una familia muy grande, por lo que ha dado el paso de participar en este formato en el que se casa con un hombre al que no conoce hasta llegar al altar.

"Le diré a mi marido que cuántos hijos quiere porque tienen que salir por mi vagina", comenta Ainhoa en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo. "Me dicen que parezco pija, pero cuando me conocen ven que no lo soy", añade la madrileña, que advierte a su marido que en su casa va a haber alguien más importante que él: su perro, Romeo, al que adora: "Es mi bebé, primero el hombre de la casa es él y segundo, mi marido".

Ainhoa se ha criado en la barra del bar que regentaban sus padres y es una persona muy familiar que busca a un príncipe azul que comparta su ideal de amor clásico y romántico, pero que también tenga muy claro qué quiere en el futuro y que desee, como ella, formar una familia numerosa. Lleva ocho años soltera y afirma no darle una gran importancia al aspecto físico, pero resalta que hay dos cosas que no está dispuesta a tolerar en su relación y que son la infidelidad y la mentira.