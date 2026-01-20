Una espectadora llama en directo a 'El diario de Jorge' porque quiere conocer al invitado

La hermana de Alex le ha llevado al programa para que consiga novia

'El diario de Jorge' ha vivido uno de esos momentos inesperados que convierten el plató en un auténtico escenario de sorpresas. Álex, de 33 años y natural de Pamplona, acudió al programa acompañado de su hermana con un objetivo claro (aunque él no lo sabía): ayudarle a encontrar pareja y animarle a abrirse al amor.

Desde el primer momento, Jorge Javier anunció que todo lo que estaba ocurriendo formaba parte de una sorpresa continua. Álex, aficionado a la música, el fútbol y la poesía, confesaba no entender muy bien qué estaba pasando cuando el presentador le reveló que su “perfil” estaba causando sensación entre la audiencia.

La llamada más inesperada

Y entonces llegó el giro definitivo: una llamada en directo. Al otro lado del teléfono estaba Nadia, una espectadora que llamó desde Vigo, aunque con acento y raíces uruguayas. Sin rodeos, explicó el motivo de su llamada: había visto a Álex en televisión y le había parecido “guapísimo”. “¿Cómo estás soltero con lo guapo que eres?”, le soltó en directo, provocando risas en plató y dejando al invitado completamente descolocado.

La conversación avanzó entre nervios y timidez. Nadia confesó abiertamente que había llamado para ligar con él, mientras Álex, sorprendido, intentaba reaccionar como podía. “Me ha pillado un poco así”, reconocía, sin terminar de asimilar lo que estaba ocurriendo.

El mensaje de su hermana

Poco después, el programa desveló el origen de todo: había sido su hermana, Melisa, quien había preparado la sorpresa. En un vídeo emitido en plató, explicó que lo había llevado al programa porque cree que necesita salir más, conocer gente y darse la oportunidad de enamorarse. “No tiene que ser novia, puede empezar poco a poco”, defendió, convencida de que su hermano merece compartir su vida con alguien.

Álex se tomó la revelación con una mezcla de incredulidad y resignación. “Me va a matar”, bromeó al ver el vídeo, aunque admitió que no se esperaba nada de lo que estaba sucediendo. Jorge Javier, entre risas, le preguntó cuánto iba a tardar en perdonar a su hermana, a lo que él respondió que “va para largo”. El broche final llegó cuando el presentador desveló que no solo había una llamada, sino muchas más interesadas en conocerle. Tras dudar unos segundos, Álex acabó cediendo: “Algo sí”, dijo, aceptando escuchar nuevas propuestas.