Las broncas están detrás de que Sara se haya ido de casa de su madre

Sara tiene 18 años y se ha ido de casa por las constantes peleas con su madre, María. Según ha contado, esos enfrentamientos han hecho que : "No me fui con pena, pero luego me arrepentí por las formas", ha admitido la joven. La última bronca, y la que causó que Sara abandonara su hogar, tuvo lugar hace 10 días, en los que la joven no ha estado en su casa viviendo.

Además, su madre está atravesando un cáncer desde hace unos meses: "Yo lo paso mal y me paso las noches llorando porque no quiero que ella me vea así. Si ella me ve mal lo va a pasar peor", reconocía Sara. La joven ha admitido que está siendo muy duro y que no quiere preocupar a su madre compartiendo su miedo. Por eso, ha querido llevarla al programa para decirle todo lo que se calla, algo que María no se esperaba y que le ha sorprendido mucho.

"Para mi, mi madre es mi vida entera. Me duele verla así. Le han dicho que con suerte llegará a los tres años. Lo que más me gusta es estar con ella, pero también quiero mi libertad", explicaba Sara entre lágrimas. "Al final, lo que estás haciendo es huir", decía Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'El diario de Jorge'.

"¿Vuelves a casa hoy?"

A continuación, su madre ha entrado al plató tras escuchar todo el testimonio de su hija y ambas se han abrazado entre lágrimas en un momento muy emocionante en 'El diario de Jorge': "Es muy difícil cariño. No podemos hacer nada. Las cosas hay que hablarlas. Tú me lo dices y yo te doy espacio. Vamos a hablarlo y yo te escucharé", le ha pedido la madre.

La hija le ha pedido que las cosas cambien, que le de más libertad y, además, le ha prometido que va a cambiar su comportamiento. "Claro que la echo de menos. Nos tenemos la una a la otra", decía María. Tras esto, la madre le ha hecho una petición a su hija: "¿Vuelves a casa hoy?", preguntaba. La joven le ha dicho que sí y ambas se han ido del programa con una promesa de cambio, una conversación entre ellas y muchas ganas de estar juntas.