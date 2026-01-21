Logo de telecincotelecinco
Un joven se tira a la piscina e intenta sin éxito que su amiga deje a su pareja por él: "Me he quedado loca"

La jugada de amor arriesgada de Jesús con su amiga en mitad de su relación. telecinco.es
Jesús, Judith y Gerard han formado un triángulo amoroso en 'El diario de Jorge' que ha dejado a todos sin palabras. El primero ha llegado al programa de Telecinco con la clara idea de pedirle a su amiga si quería dar el paso de ser algo más y empezar así un romance.

