‘Got Talent’ regresa este sábado a las 22:00 con un histórico doble Pase de Oro

Got Talent 21 ENE 2026 - 14:51h.

'Got Talent' sigue apostando por la emoción y vuelve con un doble Pase de Oro

Las novedades de la undécima edición de 'Got Talent': del primer concursante creado con IA al "secuestro" del Pase de Oro

‘Got Talent’ se consolida como uno de los estrenos más potentes del año. La undécima temporada del exitoso talent arrancó el pasado 10 de enero y mantiene su cita habitual con la audiencia cada sábado por la noche en Telecinco, a partir de las 22:00 horas.

El programa vuelve a apostar por la emoción y el espectáculo que lo han convertido en un referente del entretenimiento televisivo. Una edición cargada de pasión, sorpresas y actuaciones capaces de conmover al público, dejarlo sin palabras y hacerle perder la noción del tiempo.

Esta nueva temporada llega acompañada de importantes novedades. Entre ellas, destaca la aparición del primer concursante creado con inteligencia artificial y la introducción de una mecánica inédita: el “secuestro” del Pase de Oro, que promete cambiar el rumbo del concurso y aumentar la tensión entre los jueces.

En lo que respecta al equipo, se mantiene la esencia del formato. Santi Millán continúa al frente del programa como maestro de ceremonias, mientras que Risto Mejide y Paula Echevarría repiten como miembros del jurado. A ellos se incorporan Lorena Castell y Carlos Latre, completando una mesa de jueces renovada y diversa.

También se han introducido ajustes en la mecánica de los Pases de Oro. En cada semifinal, un juez diferente tendrá la responsabilidad de otorgar este pase directo a la Gran Final. Además, por primera vez, Santi Millán contará con su propio Pase de Oro, ampliando así las posibilidades de los concursantes.

Como gran sorpresa de la temporada, Risto Mejide tendrá la potestad, por primera vez en la historia del formato, de “secuestrar” el Pase de Oro. Y este sábado, el programa vivirá uno de sus momentos más especiales con la concesión de un doble Pase de Oro, una de las grandes joyas de la edición que promete no dejar indiferente a nadie.