Miguel Frigenti cuenta que siente presiones por defender a Belén Rodríguez en 'GH DÚO'

Miguel Frigenti ha estallado públicamente tras el tenso enfrentamiento que ha vivido con Kike Quintana a raíz de 'GH DÚO'. El colaborador ha aprovechado su intervención en ‘El tiempo justo’ para desvelar la conversación que mantuvo con su compañero y denunciar las presiones que, según él, lleva días recibiendo por parte de varios rostros del medio.

Durante el programa, el periodista quiso dejar claro que él no ha mentido en ningún momento y que todo lo que contó se ajusta a la realidad. “Yo he escuchado el audio de Belén que le manda a Miguel y, en este caso, Miguel lo que cuenta es la verdad”, afirmó Leticia Requejo en plató, desmontando así las dudas que se habían sembrado sobre su versión.

Frigenti insistió en que su relación con Belén Rodríguez no es de amistad y que el verdadero problema no es ella, sino “la gente cercana” que, según denunció, estaría intentando enfrentarle con otros compañeros. “Belén dice que si consideras, Miguel, me puedes defender. Aquí el problema no es de Belén, es de la gente que te está comiendo la cabeza y diciéndote que eres mal compañero”, explicó con contundencia.

"A las ocho de la mañana me escribe"

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando Miguel decidió “tirar de la manta” y señalar directamente a Kike Quintana. El colaborador relató que recibió un mensaje de WhatsApp suyo a primera hora de la mañana cuestionando su postura en el programa. “A las ocho de la mañana me escribe Kike Quintana diciéndome: ‘Oye, ¿qué haces yendo en contra de Carmen Borrego? Tienes que ir en contra de John Woods’”, desveló, visiblemente molesto.

Frigenti fue tajante al asegurar que jamás le ha dicho a un compañero cómo tiene que hacer su trabajo y que ese tipo de mensajes cruzan una línea que no está dispuesto a tolerar. Además, explicó que no se trata de un caso aislado, ya que otros colaboradores también le habrían reprochado sus opiniones sobre concursantes como Carmen Borrego o Sonia Madoc, insinuando incluso que sus críticas responden a intereses profesionales.

Las presiones de sus compañeros

“Si me decido a tirar de la manta. No sabéis la semana que llevo, con compañeros intentando meter presión contra mí”, confesó en directo. Aun así, dejó claro que no piensa dar marcha atrás ni cambiar su discurso por mucho que intenten señalarle.

Con un mensaje final rotundo, Miguel Frigenti zanjó la polémica reafirmándose en su postura y marcando distancias con cualquier intento de condicionarle: “No lo vais a conseguir”. Una declaración que deja claro que el enfrentamiento con Kike Quintana está lejos de apagarse y que promete seguir dando que hablar en los próximos días.