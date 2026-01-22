telecinco.es 22 ENE 2026 - 14:56h.

¡Dale al play y descubre la jugada de Iván en 'el escaparate final'!

Iván llega a concursar a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llegar hasta la final y así ha sido, el concursante ha vencido a todos sus contrincantes y ha acabado en 'el escaparate final del programa ¿Conseguirá llevarse los grandes premios que tiene la oportunidad de ganar?

El concursante debe adivinar el precio justo de todos los artículos en total y ha conseguido 500 euros de margen. Pero Iván lo tiene claro, se le viene una cifra a la cabeza y apuesta por esa sin echar muchas cuentas: ''Voy a decir la cifra que me ha venido a la cabeza mientras lo veía, si no me lo llevo, he venido sin nada, 21.800 euros''.

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una máquina de remo, una bicicleta indoor, un balance trainer y unos altavoces

Un moto de gasolina 125 de color blanco con una mochila y dos casco de alta gama

Un viaje a Estambul de cuatro noches para dos personas

Un coche cuadriciclo que permite la movilidad urbana

Iván escucha al público, pero decide quedarse con su cifra inicial, 21.800 euros: ''Antes les hice caso y se cayó Tania subiendo el Everest, voy a ir con lo mío, si pierdo, pierdo yo''. Tras una pequeña espera, el presentador anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 26.865 euros , por lo que Iván no consigue llevarse ningún premio a casa.