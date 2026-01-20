Logo de telecincotelecinco
Logo de El precio justoEl precio justo
El precio justo

Alejandro Nieto, novio de Tania Medina, se declara fan de 'El precio justo': "Un programa súper divertido"

Alejandro Nieto
Alejandro Nieto. Getty
Compartir

De lunes a viernes a las 13:45 en Telecinco se emite 'El precio justo', programa en el que Carlos Sobera y Tania Medina invitan a todo el mundo 'a jugaaar'. La canaria, que saltó a la fama gracias a 'La isla de las tentaciones' y que pasó después por 'Supervivientes' y 'Bailando con las estrellas', siempre soñó con estar al frente de un programa, por lo que está feliz con su debut en el mítico formato y cuenta con el apoyo incondicional de su novio, Alejandro Nieto.

Tania Medina, ilusionada con su debut en ‘El precio justo’: “Voy a estar aprendiendo al lado del mejor”
Tania Medina, ilusionada con su debut en ‘El precio justo’: “Voy a estar aprendiendo al lado del mejor”
PUEDE INTERESARTE

El ganador de 'Supervivientes' y exparticipante de 'GH VIP' se ha declarado fan del programa en sus stories de Instagram, donde ha comentado que le ha parecido "súper divertido" y que considera que es un formato que te saca una sonrisa. Un bonito gesto de apoyo hacia su novia, que ha reposteado el story en señal de agradecimiento.

El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina durante un juego en 'El precio justo': ''Ha sido un placer''
El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina durante un juego en 'El precio justo': ''Ha sido un placer''
PUEDE INTERESARTE

Tania Medina se ha mostrado muy feliz con el estreno de 'El precio justo' en Telecinco y así lo ha confesado en sus stories. En declaraciones para la web de Telecinco que puedes ver al completo en el vídeo de arriba, confesó la ilusión que le hace formar parte del proyecto pero también de trabajar junto a Carlos Sobera, pues considera que es un gran profesional de la televisión del que puede aprender mucho.

Temas