Ana Carrillo 20 ENE 2026 - 14:54h.

Alejandro Nieto, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganador de 'Supervivientes', alaba 'El precio justo'

De lunes a viernes a las 13:45 en Telecinco se emite 'El precio justo', programa en el que Carlos Sobera y Tania Medina invitan a todo el mundo 'a jugaaar'. La canaria, que saltó a la fama gracias a 'La isla de las tentaciones' y que pasó después por 'Supervivientes' y 'Bailando con las estrellas', siempre soñó con estar al frente de un programa, por lo que está feliz con su debut en el mítico formato y cuenta con el apoyo incondicional de su novio, Alejandro Nieto.

El ganador de 'Supervivientes' y exparticipante de 'GH VIP' se ha declarado fan del programa en sus stories de Instagram, donde ha comentado que le ha parecido "súper divertido" y que considera que es un formato que te saca una sonrisa. Un bonito gesto de apoyo hacia su novia, que ha reposteado el story en señal de agradecimiento.

Tania Medina se ha mostrado muy feliz con el estreno de 'El precio justo' en Telecinco y así lo ha confesado en sus stories. En declaraciones para la web de Telecinco que puedes ver al completo en el vídeo de arriba, confesó la ilusión que le hace formar parte del proyecto pero también de trabajar junto a Carlos Sobera, pues considera que es un gran profesional de la televisión del que puede aprender mucho.