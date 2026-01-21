telecinco.es 21 ENE 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Alberto en 'El precio justo'!

Encarnación no consigue su objetivo en 'el escaparate final', pero consigue otro gran premio: ''¡No me lo puedo creer!''

Alberto ha conseguido llegar a 'el escaparate final' después de derrotar al resto de concursantes en 'El precio justo' . El concursante tiene muchas ganas de conseguir los maravillosos premios, pero para ello deberá acertar el precio justo de todos los artículos que el programa le ofrece ¿Acertará y se irá a casa con todo o por el contrario perderá la oportunidad?

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un sofá cheslone tapizado de cinco plazas

Una mesa de escritorio de diseño contemporáneo

Una silla scooter exclusiva con un diseño nunca visto en el mercado

Un piano digital compacto y versátil

Una cena para dos personas en un restaurante con estrella verde Michelín

Un viaje a Riviera Maya de siete noches para dos adultos

Un coche híbrido marca Toyota

¿Conseguirá adivinar Alberto cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Alberto debe adivinar el precio total del escaparate final y ha conseguido 1.000 euros de margen. El concursante lo ha debatido con sus padres y ha tenido tiempo para hacer sus cuentas. Finalmente decide que el precio es de 39.100 ¿Habrá acertado el precio justo?

Durante una pequeña espera que se ha hecho eterna para el concursante, Carlos Sobera le explica lo que puede ocurrir: ''Tenías un margen de 1.000 euros, si el precio del escaparate se sitúa entre 39.100 y 40.100, el escaparate es tuyo, si te pasas, evidentemente no'', Alberto bromea con Carlos Sobera: ''Lo compartimos''.

Finalmente, el presentador anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 44.693euros , por lo que Alberto no consigue hacerse con los premios de 'el escaparate final' y Carlos Sobera le anima: ''El precio del coche era un poco superior y eso ha hecho que el escaparate final tenga un precio diferente. Enhorabuena porque has hecho un gran programa.