La pareja de Sofía Suescun concede una de sus entrevistas más íntimas

Detienen al padre de Kiko Jiménez por un presunto apuñalamiento a un hombre en Linares

El pasado 10 de enero, Kiko Jiménez se veía envuelto en la polémica después de que su padre fuese detenido por apuñalar en el abdomen con un armar blanca a un hombre en Linares. Tras el suceso, el padre del colaborador ingresó en prisión acusado de tentativa de homicidio.

Ahora, es el turno de Kiko Jiménez, que da un paso al frente y se sienta en el plató de '¡De viernes!' para responder a todas las preguntas que quedan sin responder tras lo ocurrido y se abre completamente hablando de cómo ha sido y es la relación con su padre.

No te pierdas la entrevista más íntima de la pareja de Sofía Suescun, el viernes a las 21:45h, en Telecinco.