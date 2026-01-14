Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 18:28h.

'El tiempo justo' ha emitido las primeras imágenes de Kiko Jiménez tras la detección de su padre en Linares

Exclusiva | Las primeras imágenes del padre de Kiko Jiménez tras apuñalar a un hombre: ha salido esposado y en pijama

'El tiempo justo' ha emitido las primeras imágenes de Kiko Jiménez tras la detención de su padre, que ha sido acusado de apuñalar a un hombre en el abdomen con un arma blanca en la localidad jienense de Linares. El novio de Sofía Suescun se muestra serio mientras la reportera le formula preguntas sobre este tema.

Antonio Rossi ha recordado en el plató de 'El tiempo justo' que el exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' no tiene relación con su padre, por lo que no sabe hasta qué punto está afectado por la situación. Kiko se ha criado con su madre, Carmina, y con sus abuelos maternos, y en más de una ocasión ha afirmado en televisión que no tenía ningún vínculo con su padre biológico, que ha sido detenido por la Guardia Civil y que ha ingresado en prisión.

"Es verdad que nunca te acostumbras a situaciones de este tipo y más si te tienes que enfrentar a la prensa", ha comentado el colaborador de 'El tiempo justo' al ver las imágenes de Kiko cabizbajo al ser preguntado por los reporteros acerca de la situación de su padre, aunque considera que es posible el ex de Gloria Camila rompa su silencio pronto: "Conociendo el perfil, él podría estar viendo el mejor momento para hablar si le surge la oportunidad, porque él lo cuenta todo y lo mide todo, aunque es verdad que no tiene relación con su padre".