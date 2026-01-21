Telecinco.es 21 ENE 2026 - 09:00h.

Pedro Casablanc ha explicado cómo es Fernando Vázquez, el personaje al que interpreta en 'Pura Sangre'

Pedro Casablanc se ha metido en la piel de Fernando Vázquez en 'Pura Sangre', nueva serie de Telecinco que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00. El papel que interpreta es el de un hombre que se dedica a la agricultura, siendo el presidente de una cooperativa y que se verá involucrado en las historias de la familia Acuña. "Es un hombre noble, es un hombre trabajador que mira mucho por el interés de su familia", cuenta Pedro Casablanc en el vídeo de presentación de su personaje, que es el que encabeza este artículo.

El actor ha desvelado también que su personaje proviene de un entorno trabajador y reducido, pues no tiene más compañía que la de su hermana, su hija y su sobrino. A pesar de eso, para Fernando es muy importante su familia y los defiende "frente a la opulencia del Marquesado y al complot que se va a montar para intentar hacer daño a esta familia", como dice Pedro. "Al ser un tipo que no se mezcla con los demás y que vive su vida de una manera independiente, van a intentar que recaigan muchas sospechas sobre él", reconocía.

Conoce la historia de los Acuña

La aparente calma en la finca dedicada a la cría de caballos de élite del Marquesado de Monteclaro se rompe cuando varios animales son envenenados, afectando a algunos de los ejemplares más preciados para la familia Acuña. Durante la investigación, la teniente Alicia Hermida destapa una compleja trama que implica a la familia y a su entorno. No te pierdas el estreno de 'Pura Sangre' el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.