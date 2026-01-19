El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina durante un juego en 'El precio justo': ''Ha sido un placer''

telecinco.es 19 ENE 2026 - 14:37h.

Azucena Parada ha sido una de las concursantes de el primer programa de 'El precio justo'. Llega desde un pueblo de Ciudad Real y pertenece a una de las grandes familias del circo, que llevan encima de los escenarios más de 200 años. La concursante viene al concurso a probar suerte y ver si consigue llevarse alguno de los grandes premios.

La concursante ha ganado una de las pujas y ha tenido la oportunidad de llevarse un viaje a un glamping en Zarautz. Para ganar tenía que adivinar el precio justo de una serie de objetos en el juego de 'El precipicio' en el que Tania Medina es la protagonista, pero el juego no se le ha dado demasiado bien.

Azucena ha perdido nada más empezar al fallar el precio de un conjunto de sartenes y el muñeco de Tania escalando por una montaña ha acabado cayendo por el precipicio, lo que ha provocado la risa tanto de Carlos Sobera como de Tania, que no quería mirar cómo caía.

''Para un poco, Tania'', decía Carlos Sobera al ver que el muñeco iba cada vez más rápido, y nada más caer, ella bromeaba: ''Ha sido un placer, muchas gracias, ha sido corto'', decía Tania Medina, entre risas, y el presentador se reía con la concursante que conseguía pasarse 38 euros de diferencia: ''Ha batido un récord''.