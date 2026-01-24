Got Talent 24 ENE 2026 - 23:00h.

Compartir







Entre una y otra actuación de las audiciones de ‘Got Talent España’, es habitual ver al jurado del programa charlando entre sí. Y ha sido precisamente después de ver una de las actuaciones más emotivas de estas terceras audiciones cuando hemos sido testigos de una inesperada y sorprendente confesión por parte de Risto Mejide.

Nora acaba de abandonar el escenario tras una actuación en la que ha querido dar visibilidad a la lengua de signos. Aprendió a signar porque sus abuelos eran sordos y, desde bien pequeña, quería hablar con ellos. Su actuación ha emocionado a muchos y ha provocado que Risto destapara una parte muy íntima de su vida.

La confesión de Risto Mejide sobre su hija Roma

“A mi peque le enseñamos, cuando era bebé, a signar. Por ejemplo, para decir ‘agua’, hace un gesto (Risto levanta el pulgar de una mano) y así sabíamos que está pidiendo agua”, desvela Risto Mejide a sus compañeras Paula Echevarría y Lorena Castell. “¿Y lo hacía?”, se interesa Lorena y es cuando Risto confirma que sí, que Roma aprendió a signar desde bien pequeñita y a comunicarse de esa manera con sus padres Risto Mejide y Laura Escanes.