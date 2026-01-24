La sorprendente confesión de Risto Mejide sobre su hija Roma en 'Got Talent'
Risto Mejide desvela su inesperada decisión tras anunciar que esta será su última edición en 'Got talent'
Entre una y otra actuación de las audiciones de ‘Got Talent España’, es habitual ver al jurado del programa charlando entre sí. Y ha sido precisamente después de ver una de las actuaciones más emotivas de estas terceras audiciones cuando hemos sido testigos de una inesperada y sorprendente confesión por parte de Risto Mejide.
Nora acaba de abandonar el escenario tras una actuación en la que ha querido dar visibilidad a la lengua de signos. Aprendió a signar porque sus abuelos eran sordos y, desde bien pequeña, quería hablar con ellos. Su actuación ha emocionado a muchos y ha provocado que Risto destapara una parte muy íntima de su vida.
La confesión de Risto Mejide sobre su hija Roma
“A mi peque le enseñamos, cuando era bebé, a signar. Por ejemplo, para decir ‘agua’, hace un gesto (Risto levanta el pulgar de una mano) y así sabíamos que está pidiendo agua”, desvela Risto Mejide a sus compañeras Paula Echevarría y Lorena Castell. “¿Y lo hacía?”, se interesa Lorena y es cuando Risto confirma que sí, que Roma aprendió a signar desde bien pequeñita y a comunicarse de esa manera con sus padres Risto Mejide y Laura Escanes.