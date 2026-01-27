Ainhoa y Marc protagonizan un encontronazo durante su luna de miel en Egipto

En la luna de miel de Marc y Ainhoa lo más dulce es el nombre. A pesar de la conexión que tuvieron en su primer contacto en el altar, en las primeras horas juntos en Egipto, ambos han protagonizado algunos momentos tensos. Antes de aterrizar en ese destino, los ahora marido y mujer han disfrutado de una noche de bodas igual de acaramelados como en la ceremonia, en la que han compartido algunas intimidades y tiempo juntos relajados.

Marc y Ainhoa han pasado la noche abrazados en la cama con ganas de pasar más tiempo juntos y con expectativas de conocer dónde será su luna de miel: "Él es super cariñoso, muy de contacto, y yo no me muevo nada. Él me cogía, me soltaba, así toda la noche", reconocía ella al despertarse.

Al llegar a Egipto, la pareja ha disfrutado de una romántica cena con una actuación en directo. La falta de "espontaneidad" de Ainhoa es un problema para Marc, que ha explicado que le genera una inseguridad: "Hemos vividos momentos muy bonitos y no ha sido esta espontaneidad", afirmaba. El de Andorra le ha propuesto un baile, a lo que ella ha respondido con un tajante y seco "no", dejando un ambiente muy tenso entre ellos.

Una cena llena de tensión

Tras esto, Ainhoa ha comenzado a leer los votos de su marido, recriminándole algunas cosas y contándole qué no ha entendido de las promesas de Marc en su boda: "Yo considero que no hemos conseguido nada todavía, que tenemos que trabajar más. A mi me ha costado ver que puedo confiar en ti", explicaba ella, que le ha dicho que cree que a Marc le cuesta abrirse y explicar lo que siente.

Por su parte, Marc le ha preguntado cómo sería la historia que "merece ser contada". Según ha reconocido el joven, en las primeras horas de convivencia se ha dado cuenta que no congenia con Ainhoa, después de los encontronazos que han protagonizado.

La pillada de la pareja

Además, Ainhoa ha mostrado sus primeras desconfianzas hacia Marc cuando creía que las cámaras no les estaban grabando: "¿Tú estás actuando ahora mismo realmente normal como tú me hablarías sin un micro ahí?", preguntaba la madrileña. Por su parte, el andorrano le ha explicado que, instintivamente, es cauteloso cuando tiene un micrófono, pero que "quiero ser yo".

Estas explicaciones no han servido a Ainhoa, que le ha pedido que se deje llevar y que tenga una "personalidad fuerte": "Eso sí que me va a fastidiar la luna de miel a mi. Eso sí que me va a cohibir", le recriminaba ella.

"Tenemos que hacer las cosas juntos"

Los encontronazos no han parado de llegar entre ellos, cuando Marc se ha ido a por un café mientras Ainhoa se hacía un tatuaje de henna. Esto no ha sentado nada bien a Ainhoa, que se ha enfadado con su marido porque, según ella, durante la luna de miel tienen que hacer las cosas juntos siempre: "No me va a dejar ahí tirada en una tienda y él se va a ir solo", admitía ella. Marc ha notado el mosqueo de su mujer y ha hablado con el camarero para que le deje llevar el café al negocio donde estaba Ainhoa.