Telecinco.es 20 ENE 2026 - 01:25h.

Marc y Ainhoa se dan el 'sí, quiero' y se ven por primera vez en el altar del programa

Ana emociona a sus compañeras al contar en 'Casados a primera vista' la pérdida del amor de su vida: “Tuvo un accidente de tráfico y nunca más volvió a casa”

Compartir







Suenan campanas de boda en el estreno de 'Casados a primera vista'. Marc y Ainhoa han llegado al programa con ganas de buscar al amor de su vida, y parece que lo han conseguido, o al menos ya se han casado rodeados de su familia y amigos. En primer lugar, Marc viene de Barcelona y se define a si mismo como una persona muy romántica: "Después de una cita me imagino cómo va a ser o qué va a pasar y tengo que echar el freno de mano y ser más racional", reconocía él.

Por su parte, Ainhoa tiene 41 años y, a pesar de que le va "todo bien", hay un aspecto de su vida en el que no, el amor. Por esta razón, ella ha venido al programa para encontrar su futuro marido en 'Casados a primera vista' para estar junto a un hombre que se quiera comprometer con ella a ese nivel y llegar juntos hasta que sean "viejitos", como ha confesado.

"Se me va a salir el corazón"

Con su objetivo claro, Ainhoa había reunido a su familia antes del enlace para contarles que se va a casar: "Sabéis que tengo una edad y que mis prioridades en la vida van cambiando... ¡Me caso!", confesaba ella. Sus hermanos y su madre estallaban de ilusión sin entender muy bien lo que Ainhoa les estaba contando, pues no sabe con quién se va a casar: "No bromees, se me está saliendo el corazón. Me tiembla todo el cuerpo", decía su madre, Toñi, entre lágrimas.

Marc también reunió a sus amigos y familiares para darles la noticia de su matrimonio: "¿Quién está tan loco de casarse con él?", preguntaba uno de ellos bromeando. Esta noticia ha sido un motivo de celebración para todos ellos, mientras él admitía que tenía muchas ganas de dar este paso.

Tras esto, Ainhoa ha ido a buscar el vestido perfecto para cumplir su sueño de verse vestida de blanco. Acompañada de una amiga y su madre, este ha sido uno de los momentos más importantes antes del enlace: "¿Es el vestido más bonito que habéis visto?", preguntaba la joven a sus acompañantes, a lo que le han respondido con un rotundo 'sí'. No han faltado las lágrimas al ver el vestido que han elegido.

"¿Estarían orgullosos?"

Al igual que en la prueba del vestido, se han acordado del hermano de Ainhoa justo antes de llegar a la boda. Como contó ella misma en la despedida de solteras, su hermano falleció en un accidente de tráfico y es un tema muy delicado para ella. Francisco Javier y Carlos han afirmado que ha sido muy emocionante ver a su hermana pequeña vestida de blanco.

"¿Estarían orgullosos papá y José? Es lo que más me importa", preguntaba Ainhoa entre lágrimas ante el comentario de sus hermanos. Los dos le han respondido que sí y que tienen que disfrutar del día como si estuvieran con ellos, dejándonos un íntimo momento entre los hermanos antes de que ambos la lleven al altar.

“Tiene sentido del humor”

Lleno de nervios, Marc ha entrado en la sala y ha visto a los invitados al enlace entre piropos de ambas partes. El de Barcelona se ha acercado a saludar a su futura suegra: "Bienvenidos a mi boda. Gracias por venir, preguntas y ruegos al final", bromeaba él para quitar tensión al asunto. Raquel, la cuñada de Ainhoa, le ha gustado el sentido del humor de Marc, lo que supone un punto a favor para él.

Y entre preguntas y respuestas para conocer un poco al futuro novio ha llegado el turno de Ainhoa. Él estaba esperando en el altar cuando los hermanos de ella le han ido a decir una broma: "Ten cuidado, que es la pequeña de la casa. Te vamos a estar vigilando", desatando las risas de él.

En ese momento, Ainhoa ha llegado al altar y ambos se han visto por primera vez, confesando sus nervios: "Qué locura esto, eh", confesaba ella. Marc no tenía palabras para definir lo que ha sentido por Ainhoa al verla por primera vez. Además, ambos han vivido un momento mágico con una actuación que ha puesto la guinda al pastel.

Los emotivos votos de Marc y Ainhoa

Durante la ceremonia, Marc ha comenzado a leer sus votos matrimoniales dirigidos a su "futura mujer", admitiendo que esa situación es surrealista: "Si estás nerviosa, tengo que confesarte un secreto, yo también lo estoy. Deseo encontrarnos, elegirnos y construir una vida juntos. Quiero que confíes en mi y desde ahora, te elijo", ha leído mientras a Ainhoa se le ha dibujado en la cara una sonrisa de ilusión por sus palabras.

"Hoy estoy aquí con la verdad y el corazón abierto", decía ella: "Llevo meses soñando con un futuro a tu lado en un hogar lleno de risas, complicidad y respeto. Te prometo que voy a dar lo mejor de mi para que suceda, pero también te advierto que hay cosas que no negocio", afirmaba Ainhoa refiriéndose a su perrito Romeo. Todos los invitados han comenzado a aplaudir tras escuchar las palabras que se han dedicado mutuamente.

A continuación, los dos han intercambiado los anillos y el 'sí, quiero', sellando su unión con un beso cargado de ilusión y muchos nervios: "Es preciosa, tiene una mirada super dulce, es muy amable y está muy buena", confesaba él una vez que se han casado. Ainhoa por su parte no daba crédito de lo que acababa de vivir y se sentía en un cuento.

Una dosis de química y complicidad

Tras la ceremonia, los recién casados se han ido a uno de los puntos más emblemáticos de la capital madrileña, el Templo de Debod para su sesión de fotos. Y Marc ha tenido mucha suerte, porque ha podido disfrutar del monumento con la mejor guía: Ainhoa. "Lo que más me gusta de ella es su sonrisa. Tiene una sonrisa tan natural", admitía él. Ella también se ha deshecho en halagos: "Es muy mono, es bueno. Me gusta que esté atento a mi, que me cuide", decía Ainhoa.

La complicidad y la química entre ambos durante su sesión de fotos ha traspasado la pantalla: "Los expertos han hecho un gran trabajo. Yo creo que hemos hecho un 100% de 'match'", afirmaba la madrileña. ¡Vaya miradas entre ambos!

"No estaba muy contenta"

Pero no todo ha sido felicidad y buenas palabras durante el enlace. La familia de Ainhoa no ha pasado por alto un detalle: "Nosotros hemos venido toda la familia. Sin embargo ellos han sido primos y amigos", comenzaba la cuñada de ella. Además, según Raquel, la madre de Marc ha venido al enlace porque no quería dejar solo a su hijo, pero que no le ha hecho "ninguna gracia" esta boda entre el de Barcelona y la madrileña.

"Estaba la señora un poco... No estaba muy contenta", afirmaba Toñi. No ha sido lo único que la familia de ella ha dicho, pues creen que hay una diferencia económica entre Marc y Ainhoa, lo que puede suponer un desacuerdo entre ambas familias. ¿Cómo llevarán Marc y Ainhoa su recién estrenada vida matrimonial después de la ceremonia? ¿Congeniarán bien en su vida como pareja? No te pierdas esta historia y el resto en 'Casados a primera vista'.