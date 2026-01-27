El canario de 38 años no creció en un buen ambiente familiar y no ha dudado en decirle algo a su madre que llevaba mucho tiempo queriéndoselo decir

Estefanía y Stefan. Stefan y Estefanía. Ambos han unido sus caminos en la segunda entrega de 'Casados a primera vista' que Telecinco ha emitido este lunes con una espectacular boda como colofón final y, ahora, el tiempo dirá si de verdad están hechos el uno para el otro. Pero que se hayan juntado no es casualidad. Ambos tienen en común un duro pasado que no han dudado en desvelarlo y que les ha hecho ser quienes son a día de hoy. Además, instantes antes de la boda, Stefan no ha dudado en decirle algo a su madre precisamente sobre su pasado... que llevaba mucho tiempo queriéndoselo decir.

En primer lugar, Estefanía ha contado que ha sido su pasado el que le ha hecho ser más fuerte a día de hoy. Esta modelo y tiktoker atravesó un TCA (trastorno de conducta alimentaria) acompañado de un par de depresiones y ansiedad, lo que se tradujo en malas relaciones con sus anteriores exparejas. Además, con su hermano también lo han pasado un poco mal tanto sus padres como ella.

"En el momento lo pasas mal, pero cuando pasa la tormenta te das cuenta de que es lo que necesitas para convertirte en la persona que Dios quiere que seas", señala una Estefanía que confiesa ser creyente desde hace relativamente poco. "Le dio más sentido a mi vida y a todo", cuenta una Estefanía que tiene pendiente leerse muy pronto la Biblia. En cuanto a la relación con su familia, la modelo y sus padres no pueden estar más unidos.

La dura infancia de Stefan

En el otro lado está Stefan, quien a lo largo de su vida se ha "visto obligado a usar máscaras" por miedo a ser él. Y es que su infancia la recuerda como algo "horrible": "Nací, crecí y llegó un momento en el que necesitaba tener mucho cariño y muy buena educación. Hubo un divorcio y si mañana soy padre, no voy a darle el trato a mi hijo como el que me dieron a mí. Te sientes vacío por dentro", señala este canario de 38 años que asegura que es algo que le ha pasado mucha factura en el amor, viendo en otros el amor que él nunca ha tenido.

No obstante, ahora mismo, las cosas en su familia están mucho mejor que antes: "No sería la persona de ahora si no hubiera pasado por esas etapas. Volvería atrás y repitiría los mismos baches... me siento orgulloso de mí".

Las palabras de Stefan a su madre antes de la boda

Antes de casarse -y como los cánones mandan- Stefan ha visto a su madre y ha podido tener un intercambio de palabras con ella previo a la gran cita: "Estoy muy contento de que estés en este día tan especial. Sabes que no hemos tenido una vida fácil. Sinceramente, siempre te he echado en falta cuando era niño, porque no me has acompañado tras lo que pasó con vuestro matrimonio. Esa parte de madre no la he tenido", le ha dicho Stefan a su madre, con los ojos llenos de lágrimas y voz entrecortada.

"Este día es importante porque cerramos un círculo y abrimos uno nuevo", ha añadido un Stefan que le ha pedido a su madre más tiempo de calidad con ella y espera que de ahora en adelante todo sean "sonrisas y anécdotas". Unas palabras que nunca se las había dicho hasta entonces, siendo este el momento ideal para ello.