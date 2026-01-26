Tras una vida de desunión en su familia, los cuatro hermanos se han visto gracias a la insistencia de Mari Carmen

Quien la sigue la consigue. Mari Carmen lleva años esperando a que se produzca el momento en que sus hermanos se unan por fin. La mujer lo ha conseguido gracias a 'El diario de Jorge', programa con el que contactó para ver a algunos de sus seis hermanos, de los que estuvo apartada tras nacer.

Los hermanos, unidos tras los complicados intentos de Mari Carmen

Su madre se quedó viuda y tuvo que sacar a toda la familia adelante. El vecino de esta se hizo cargo de Mari Carmen, que comenzó una nueva vida con una madre y padre adoptivos. Sin embargo, reconoce su complicada situación de desunión familiar. Es lo que más le ha preocupado año tras año, hasta que un momento logró reunirlos por un grupo de WhatsApp.

Mari Carmen intentó que tuviesen una quedada todos sus hermanos. No lo consiguió. "Propuse una comida, pero nadie se presentó. Me dio rabia, me quité del grupo", relata en el programa de Telecinco. Solamente ha conseguido ir a la boda de uno de sus hermanos, pero de los demás se ha perdido bastantes vivencias.

Además, explica que hay "redencillas" entre ellos. Existen sobre todo entre Tomás y Manolo. El primero acusa al otro de no interesarse por sus sobrinos tras el fallecimiento de su mujer. Pero el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha conseguido que se dejen a un lado los conflictos familiares.

Mari Carmen ha reunido a Tomás, Manolo y José. Los cuatro se han visto en un encuentro muy especial que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Y los que tenían su cisma han conseguido al final aparcarlas.

"No tengo nada en contra de él, de ninguno", dice Tomás. Mari Carmen ha hecho un llamamiento lleno de amor. "Que se olviden de todo, que la vida es muy corta. El tiempo que hemos perdido no lo vamos a poder recuperar", ha lanzado.