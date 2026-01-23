El presentador ha compartido su shock al ver por qué había sido invitado al programa presentado por Jorge Javier Vázquez

Diariamente podemos ver a Juanra Bonet presentando '¡Allá tú!' y viviendo con mucha emoción los pasos que dan los concursantes abriendo cajas en el concurso. Sin embargo, el comunicador ha sido esta vez el protagonista de una historia muy emotiva en 'El diario de Jorge'.

Andrea, que concursó junto a su padre en el formato de Telecinco y se llevó 6.336 euros, ha sido quien ha traído al barcelonés al programa para darle una sorpresa que no se le pasaba ni por la cabeza. La joven aseguraba que se sentía muy agradecida por el trato que recibió de su parte y quería agradecérselo con unas bonitas palabras, además de con un sobre que escondía una caja que debía abrir Bonet.

"Eso que dicen de que sois más distantes... es súper cercano, preguntaba por nuestra vida y se interesaba por nosotros", comenta Andrea antes de que entrase el presentador en el plató. "Le quiero dar las gracias porque supo cómo calmarme y cómo llevarme", señala.

Juanra Bonet ha entrado con asombro y preguntándose el motivo de su invitación a 'El diario de Jorge'. Vázquez le preguntaba, con humor, si había discutido con algún amigo suyo, si era buen alumno en el colegio o si le pillaron "con chuletas". Al abrir la caja, ha descubierto un mensaje muy especial en forma de diploma. Era de Andrea, la joven concursante de '¡Allá tú!' que le quería sorprender.

"Gracias por hacerme sentir como en familia. Pasar por '¡Allá tú!' fue como estar en casa. Parte de mi sueño de ser abogada empieza contigo. Siempre llevare esta experiencia conmigo", reza el texto.

Una vez juntos, Andrea le insistía en que gracias a él se calmó en mitad de un panel nada fácil. "Gracias al programa puede hacr el máster y cumplir mi sueño de ser abogada", le ha trasladado.