Patricia Fernández 27 ENE 2026 - 21:30h.

Así han hablado el concursante y el presentador de la anécdota que les une

Josu, de 49 años y de Álava, que se dedica a la informática y a las bibliotecas, era el concursante de la tarde en ‘Allá tú’, el que se sorprendía tremendamente al saber que se iba a sentar con su caja en el centro del plató: “No me lo puedo creer, tenía muchas ganas”.

El que sorprendía al contar una anécdota que le une a Juanra Bonet al contar a la que se dedica: “Una vez alguien me dijo que soy doble friki, fue un coleguita… me lo dijo Juanra como hace 20 años, estábamos en Donosti, nos encontramos de casualidad en ‘Lo sabe, no lo sabe’, ahí es cuando le conocí, es un gran profesional y desde entonces soy un doble friki”.

Tras contar esto, el concursante explicaba que le hubiera gustado que estuviera con él en el plató su madre, a la que está muy unido: “Somos iguales”. Y así era, este se echaba las manos a la cara al ver entrar al plató a su madre, Mari Carmen, que le decía algo: “Cómo te he engañado, ¿eh?”

La que también se abrazaba a Juanra Bonet, el que le acompañaba a su sitio y el presentador le hacía una divertida pregunta: “¿Cómo se cría a un friki?” Y ella se partía de risa al responder: “Era muy majo de pequeño, era el niño bueno, estudioso, no daba guerra y luego ha cambiado”.

“Mi sueñito es que quiero cogerme un año sabático para hacer muchas cosas” Una de ellas estudiar para ser profesor”, explicaba Josu al ser preguntado por lo que haría con el premio: “Me gustaría intentarlo”

Poco a poco, el concursante iba abriendo cajas, unas buenas otras no tanto, recibiendo ofertas de la banca y, al perder las cajas más altas que podía conseguir, una oferta de 4.900 euros le hacían dudar entre ir a por los 10.000 euros o coger ese dinero, y había algo que le hacía quedarse con lo que le ofrecía la banca.