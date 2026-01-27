Así ha sido el divertido momento de los invitados de Lorenzo y Laura antes de su boda

Durante los días previos de la boda entre Laura y Lorenzo, la barcelonesa ha compartido que la relación con su padre ha sido complicada en diferentes momentos de su vida: "No todos nacemos sabiendo ser padres y tiene que ser difícil. Ha sido un padre ausente, he sentido la falta de cariño", explicaba a la psicóloga de 'Casados a primera vista' en las entrevistas iniciales.

"Me ha quedado la necesidad de que se sientan orgullosos de mi. Me he sentido invisible y criticada", admitía ella. Además, Laura ha contado que la mala relación con su padre ha repercutido en sus relaciones con chicos, en las que siempre ha querido complacerles para sentirse realizada. No obstante, en la actualidad ella y su padre están yendo a terapia para mejorar su vínculo.

A pesar de esta relación con su padre, con luces y sobras, Laura se ha emocionado al contarle a su familia que se va a casar y al pedirle que le acompañe al altar. La joven ha reconocido estar "nerviosa" antes de confesarles la noticia mediante una carta. Por su parte, el padre y la hermana no daban crédito al descubrir la notica, especialmente él: "No puede llevarme otra persona que no sea mi padre. Le va a hacer muy feliz y lo necesitamos", afirmaba la joven.

Los preparativos de la boda

Antes de la ceremonia, la de Barcelona, junto a sus amigas, han escogido el ramo de flores y el vestido, en un momento muy emotivo para ellas que han vivido entre muchas dudas de cómo será el vestido que va a llevar en su enlace con Lorenzo. Laura, muy emocionada, ha salido con el vestido y ha dejado a sus amigas sin palabras: "¡Ay la cola! Qué bonito", afirmaban ellas.

"Verme ha sido una mezcla entre poder, miedo... Este es el vestido de mis sueños y me entran ganas de llorar. Ahora me siento muy rara", reconocía. Además, en la tienda ha confesado algunos miedos y dudas antes del enlace, pero ha explicado que tiene muchas ganas de la boda.

La llegada de Lorenzo al altar

Los amigos de Lorenzo y las amigas de Laura han hecho buenas migas desde el primer momento, en un intercambio de bromas y tonteo: "De una boda siempre puede salir otra boda", decía una de ellas. Sin perder el tiempo, los invitados se han levantado para conocerse y saludarse: "La boda no es nuestra. Voy a sacar el boli para ir apuntando, porque la próxima edición vengo yo", bromeaba "Ruso", uno de los amigos de Lorenzo. Se han gustado tanto, que uno de ellos les ha pedido intercambiarse las redes sociales. ¿Será verdad que de una boda sale otra?

Lorenzo ha entrado a la sala donde iba a conocer a su futura mujer, causando una muy buena impresión a la familia de la novia. El joven sevillano se ha encontrado a todos los invitados, confesando los nervios que siente y las ganas que tiene de conocer a su futura mujer: "Espero que los expertos hayan hecho un buen trabajo", admitía.

"Voy a dejar el Guadalquivir por el Llobregat"

El novio ha protagonizado un divertido momento con su futura familia política mientras esperaba a Laura: "Voy a dejar el Guadalquivir por el Llobregat ese por mi futura mujer", decía causando las risas de los invitados de la catalana. Ellas le han preguntado cómo se imagina a la novia, y Lorenzo ha confesado que espera que sea tan guapa "como todas las invitadas".

Laura llega al altar

La catalana, llena de nervios, también se ha dirigido al altar confesando tener muchas expectativas: "Me gustaría que sintiera deseo. Que piense que tengo algo que más fuerte que lo físico. Me da miedo que mi intensidad asuste. Quiero que se atrevan conmigo", afirmaba Laura en los momentos previos a conocer a Lorenzo. ¡No te pierdas su enlace en el próximo programa de 'Casados a primera vista'!