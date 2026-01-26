Vicente ha venido a 'El diario de Jorge' a poner fin a su distanciamiento con su madre

Consigue reunir a sus hermanos en un encuentro único tras crecer sin su cariño: "Que se olviden de todo, que la vida es muy corta"

Vicente lleva un tiempo pensándose en que existe un serio problema en su vida. El joven de 26 años está frustrado por el distancimiento que existe con su madre, con la que reconoce no haberse dicho un 'te quiero' en muchos años.

Todo viene tras la tragedia familiar que vivieron en su entorno el pasado 23 de marzo de 2023. "Mi hermano tuvo un accidente y nuestras vidas cambiaron", comparte. Este episodio sentó un precedente en su vida. Su hermano, por suerte, se fue recuperando poco a poco con rehabilitación pero pasó muchos meses en el hospital. Estuvo también en coma, pero se salvó.

Eso sí, las consecuencias en su relación familiar fueron muy duras. Su madre atraviesa "mucho dolor", y por eso Vicente tiene un claro mensaje para ella. "Vengo a decirle de que aparte de que ella lo pasó mal, nosotros como hermanos también lo pasamos mal", relata.

El emotivo encuentro

El joven quiere que su madre "deje a un lado" la tragedia y que le diga "un te quiero" o que le dé un "abrazo". "Vengo a decirle que la necesito", cuenta. Vicente pide cariño y apoyo por su parte, porque reconoce que "se ha vuelto más fría".

Cuando ha entrado en plató su madre, una y otro se han dado el intenso abrazo que tanto deseaba Vicente. "Tanto el uno como los dos que tengo son mis tres hijos por igual. Este me ha necesitado y me necesita", aclara la mujer en el programa de Telecinco.