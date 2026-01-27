Ana Rosa, sobrecogida ante el asesinato del menor de Sueca: "No me cabe en la cabeza tanta maldad"

La autopsia determina que al niño lo acuchilló un adulto

Insultos, gritos y máxima tensión en la llegada a los juzgados del acusado por el asesinato del menor en Sueca, Valencia

El asesino de Alex es un adulto, esto es lo que confirma la autopsia. Ahora todas las miradas están puestas en él: Juan Fran, el padre de su amigo, supuestamente apuñaló al menor en el pecho, a la altura del corazón. Además, también presenta algunos cortes en las manos, lo que indica que trató de defenderse hasta el último momento. Por lo tanto, se descartaría la implicación de su amigo en el asesinato.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos los padres del menor asesinado y la expareja del detenido, para tratar de esclarecer qué pudo llevar a Juan Fran a coger un cuchillo de cocina y asestarle varias puñaladas al amigo de su hijo.

Esta mañana, a las puertas del juzgado, se ha vivido un clima muy tenso, con gritos y empujones a la llegada del asesino confeso. Se ha tenido que desplegar un fuerte dispositivo de seguridad, con vallas, coches de la Guardia Civil y diez agentes desplegados.

Ana Rosa, sobre el asesino confeso: "Es un ser abyecto y egoísta"

Ana Rosa ha reaccionado a lo sucedido: “No puedo dar crédito a lo que ha pasado. No me cabe en la cabeza tanta maldad. Es un ser abyecto y egoísta, ya está”.

Además, 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con José Cabrera, psiquiatra forense, sobre si es un posible ataque de locura puede ser la causa del asesinato: "Este sujeto, ya veremos los estudios que se le vana hacer, en qué acaba. Este tipo de sujetos estalla en una cosa concreto y en un individuo concreto. Este hombre tenía algo contra el niño y no solo quería matarlo, quería destruirlo. La violencia que se ha aplicado en este crimen es innecesaria"