Jaime Zatarain desvela los detalles de su papel en 'Pura Sangre' como Jacobo Valverde: "Tiene bastantes luces y muchas sombras"

Jaime Zatarain presenta a Jacobo Valverde, su personaje en 'Pura Sangre'
Jaime Zatarain interpreta a Jacobo Valverde en 'Pura sangre'. telecinco.es
"Jacobo Valverde es un exjinete con una carrera hípica increíble", cuenta Jaime Zatarain al hablar del personaje que al que interpreta en 'Pura sangre', la nueva serie de Telecinco, que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00.

Tráiler de 'Pura Sangre', serie de Telecinco
Jacobo Valverde es el marido de Miranda Acuña, a la que da vida Amaia Salamanca. Su personaje se va a ver envuelto en diferentes tramas y conflictos con la familia Acuña que, tras descubrir que sus caballos han sido envenenados, piden una investigación.

Amaia Salamanca presenta a Miranda Acuña, su personaje en 'Pura Sangre'
Cuando la teniente Alicia Hermida, a la que interpreta Blanca Romero, comienza a investigar el caso descubre una serie de intereses económicos, tensiones familiares y secretos ocultos que afectarán a todos los miembros del Marquesado de Monteclaro y su entorno cercano.

Blanca Romero presenta a la teniente Alicia Hermida, su personaje en 'Pura Sangre'

Además, Jaime Zatarain ha desvelado en el vídeo de presentación que encabeza este artículo algunos detalles de su personaje en la serie: "Tiene un arco bastante impresionante con muchas luces y muchas sombras. Intenta ser el marido perfecto, pero la vida se le escapa entre los dedos". No te pierdas el estreno de 'Pura sangre' el próximo 28 de enero a las 23:00 en Telecinco para descubrir todos los secretos que se esconden en la finca de La Galana.

