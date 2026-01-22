Telecinco.es 22 ENE 2026 - 16:00h.

Jaime Zatarain ha dado todas las claves de su personaje, Jacobo Valverde, en 'Pura Sangre'

Adelántate a la serie 'Pura Sangre': el avance de dos minutos que te dejará sin aliento

"Jacobo Valverde es un exjinete con una carrera hípica increíble", cuenta Jaime Zatarain al hablar del personaje que al que interpreta en 'Pura sangre', la nueva serie de Telecinco, que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00.

Jacobo Valverde es el marido de Miranda Acuña, a la que da vida Amaia Salamanca. Su personaje se va a ver envuelto en diferentes tramas y conflictos con la familia Acuña que, tras descubrir que sus caballos han sido envenenados, piden una investigación.

Cuando la teniente Alicia Hermida, a la que interpreta Blanca Romero, comienza a investigar el caso descubre una serie de intereses económicos, tensiones familiares y secretos ocultos que afectarán a todos los miembros del Marquesado de Monteclaro y su entorno cercano.

Además, Jaime Zatarain ha desvelado en el vídeo de presentación que encabeza este artículo algunos detalles de su personaje en la serie: "Tiene un arco bastante impresionante con muchas luces y muchas sombras. Intenta ser el marido perfecto, pero la vida se le escapa entre los dedos". No te pierdas el estreno de 'Pura sangre' el próximo 28 de enero a las 23:00 en Telecinco para descubrir todos los secretos que se esconden en la finca de La Galana.