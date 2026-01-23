Telecinco.es 23 ENE 2026 - 16:00h.

Berta Bolufer presenta a su personaje en 'Pura Sangre': Camino, la hija de Fernando Vázquez

Aitor Luna y Amaia Salamanca interpretan a Héctor y Miranda en 'Pura Sangre': "Es un momento difícil para la familia"

La actriz Berta Bolufer interpreta a Camino Vázquez en la nueva serie de Telecinco, 'Pura Sangre', que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00. Su personaje es hija de Fernando Vázquez, interpretado por Pedro Casablanc: "Mi personaje es una chica joven, diseñadora gráfica que ha pasado casi toda su vida en la ciudad y después de un tiempo decide que se va a instalar un tiempo con su padre".

Según ha desvelado la actriz en el vídeo de presentación que encabeza este artículo, este cambio es para su personaje retome la relación con Fernando Vázquez. Además, ha definido a Camino como "una chica con mucho carácter y con las cosas muy claras", lo que puede generar algún tipo de tensión entre ella y su padre.

Así es 'Pura sangre', la nueva serie de Telecinco

La historia arranca con el envenenamiento de cuatro caballos de la finca de los marqueses de Monteclaro, que se dedica a la cría de estos animales de pura raza. Uno de estos caballos tienen un valor de millones y está muy unido a la familia Acuña. Los Acuña piden una investigación de los hechos y la teniente Alicia Hermida, que lleva el caso, descubre que el sabotaje es solo la punta de un conflicto antiguo con raíces económicas, políticas y personales, cargado de secretos familiares.