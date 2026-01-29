Telecinco.es Madrid, 29 ENE 2026 - 21:19h.

¿Se arrepentirá la concursante de no haber aceptado ninguna oferta de la banquera al arriesgarlo todo en el 'juego de las Comunidades'?

La genuina reacción de Juanra Bonet al ver que un concursante rechaza la considerable oferta de la banquera: "Me da apuro"

La concursante de esta nueva entrega de '¡Allá tú!' es Rosana, una mujer procedente de Asturias que se gana la vida trabajando en una panadería. Acompañada de su hija, quien se parece mucho a ella físicamente, la asturiana se aventura a participar en este concurso con el objetivo de conseguir una 'ayudita' para hacer realidad su sueño: abrir su propia pastelería.

Y es que, la concursante ya la tuvo. Sin embargo, tuvo que hacerse cargo de su hijo, quien tiene una discapacidad, y tuvo que cerrarla. Ahora, necesitaría al menos un premio de 15.000 euros que le de el impulso que necesita, razón por la cual se ha ido arriesgando hasta el final.

Al haber rechazado todas las ofertas de la banquera y ver la última caja verde abrirse ante sus ojos, Rosana solo tiene dos opciones: descubrir qué contiene su caja o arriesgarlo todo al 'juego de las Comunidades'... Sin dudarlo ni un segundo, se decanta por la segunda. ¿Se arrepentirá de su decisión?

Así ha salido la arriesgada decisión de la concursante

La caja de la concursante contenía 50 euros, por lo que Juanra Bonet le pide que elija una comunidad que crea que contiene los ansiados 10.000 euros. "Voy a elegir la de tu abuela", le comenta a su hija antes de decantarse por Cantabria.

Tras unos segundos de espera, vemos cómo la comunidad se rompe por lo que solo queda tener suerte y elegir bien en cuál de las cuatro señaladas se encuentran los 3.000 euros: País Vasco, Navarra, La Rioja o Melilla.

La hija de Rosana no se atreve a decir ninguna, así que se arriesga con Melilla. "Abrimos directamente y no está. Estaba en La Rioja", señala apenado Juanra Bonet, quien añade: "Dan como ganas de despedir el programa sin aplausos, ¿verdad? Pero viniste sin nada y te vas llena. Muy bien jugado" .