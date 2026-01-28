Telecinco.es Madrid, 28 ENE 2026 - 23:30h.

La palentina ha sorprendio con su última jugada en un final de órdago: el momento

Un cambio inesperado de caja desata el intrigante final de una concursante: "Me quedo con el número de mi padre"

En '¡Allá tú!' nunca se sabe. Las cajas contienen una cifra exacta del premio al que opta cada concursante, pero cada jugada puede ser clave para llevarse un dineral o no. Lo que ha hecho Bea, una palentina que tiene claro que invertiría su premio en comprarse una vivienda, se puede aplicar con el refrán que dice: 'más vale pájaro en mano que ciento volando'.

La joven ha hecho un alegato en contra de los altos precios del mercado inmobiliario actualmente. Asegura que lo primero que haría con unos miles de euros sería comprarse una casa, porque para ello le quedan años y años de trabajo. Bea iba por buen camino hasta que, su compañero Jorge, de León, le desvelaba lo que contenía su caja. Eran los 12.500 euros, la cantidad más alta a la que podía optar entre todos los premios que había en el panel.

"¡Muy bien hecho!": Juanra Bonet aplaude la elección de Bea

Así las cosas, solamente tenía la oportunidad de llevarse una de las tres cajas rojas que había o una verde. ¿Qué escondía la suya?

Bea tenía claro que debía saber la oferta de la banca. Juanra Bonet, presentador del concurso de Telecinco, le trasladaba que se podía plantar por 2.200 euros. La concursante no le ha dado más vueltas y ha aceptado la oferta. "Me voy con esto y con esto", dice refiriéndose a su madre Rocío, que la ha acompañado en todo el programa. "Me planto", anunciaba como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Ahora solamente quedaba por ver qué tenía su caja. Rubén, de Huesca, tenía los 50 euros. Leni, de Sevilla, 250 euros. Y Andrera de Alicante tenía los 5.000 euros. "¡Muy bien hecho!", anunciaba Bonet cuando Bea descubría finalmente que era ella quien tenía los diez céntimos.