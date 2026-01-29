Jorge Javier Vázquez intenta mediar entre los dos invitados

Manuel ha llevado a José a 'El diario de Jorge' para darle una sorpresa y confesarle todos sus sentimientos, algo que no ha gustado nada al otro joven: "Me enfadaría con él. No me gustaría nada", explicaba él antes de saber quién le ha llevado al programa. Manuel, sin embargo, ha aparecido en el plató, y a José se le ha cambiado la cara: "Se lo dije ayer, que me parecería absurdo que me traiga aquí a decirme no sé qué cosa", admitía el joven de manera muy seria y tajante, ante un Manuel decepcionado por la reacción de José en el programa.

La tensión se podía palpar en el ambiente. "Te lo he dicho alguna vez que otra, pero me quiero romper la coraza. Eres una persona importante para mi y me estás ayudando mucho", comenzaba el que ha organizado la sorpresa. "Me gustas y pase lo que pase voy a estar aquí porque me gustaría conocerte y que el destino decida", continuaba Manuel. Tras meses escribiéndose por las redes sociales, esta ha sido la primera vez que ambos se han visto en persona.

"Como amigo lo que quiera, más no"

Jorge Javier Vázquez le ha mostrado a José la sala privada que el programa les ha preparado a los dos amigos para que se conozcan más y puedan hablar tranquilamente en su primer encuentro en persona. "¿No te apetece una charla, conoceros?", preguntaba el presentador de 'El diario de Jorge', a lo que José ha dicho que no con un semblante serio.

"Yo no quería que fuese él la persona que me ha traído aquí, y mucho menos para esto", explicaba. Según José, Manuel se ha hecho falsas ilusiones porque se conocen "de hace dos días". El enfado de José ha continuado en aumento y le ha dicho que no se gustan y que no se conocen nada: "Yo te dije a ti que como amigo lo que quieras, más no. No me gusta", admitía el joven, por lo que la declaración amorosa de Manuel no ha sido correspondida.

Además, después de esta sorpresa, José ha reconocido que no sabe si podrá mantener su relación de amistad con Manuel. Jorge Javier ha intentado mediar entre ambos para que vayan al reservado a hablar las cosas y solucionarlo: "Lo que le voy a decir a solas es lo que le estoy diciendo aquí", decía José. A pesar de eso, ambos han accedido a hablar a solas. ¿Será suficiente para que haya una reconciliación entre Manuel y José?