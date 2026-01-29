Antía Troncoso 29 ENE 2026 - 21:38h.

Después de haber sufrido seis infidelidades por parte de su pareja, Alejandra visitaba 'El diario de Jorge' dispuesta a darle un ultimátum a su novio, con el que se está dando una última oportunidad. Tras tantos engaños, la joven ha perdido toda la confianza en él y no sabe si será capaz de salvar su relación. ¿Tendrán un futuro juntos?

Alejandra decía estar con "el corazón harto", y es que aunque ha perdonado a su novio en las seis ocasiones que lo descubrió siendo infiel, lo cierto es que no es capaz de perdonarlo del todo y su confianza en él nunca ha vuelto a ser la misma, a pesar de que aseguraba que su pareja "le está demostrando en los últimos meses que puede cambiar".

"Le traigo aquí para darle un toque de atención", decía Alejandra, que afirmaba que quiere pedirle a su novio en el programa que se porte bien y se ponga "un candado ahí abajo". Tras conocer su historia, Camilo, la pareja de la joven, entraba a plató sin tener ni idea de quién era la persona que le había convocado, la única pista al respecto era una misteriosa caja.

Camilo confiesa que ha sido infiel a Alejandra más de seis veces

Antes de conocer la identidad de la persona que lo había traído al programa, Camilo hablaba con Jorge Javier sobre su relación y le confesaba que había sido infiel más de seis veces: "Creo que sí porque al principio no quería nada serio". Ante esta confesión, el presentador le preguntaba si no era capaz de ser fiel y si estaba enamorado, y este respondía con sinceridad:

"Lo estamos intentando (...) La quiero un montón, pero enamorado... no, porque es algo muy grande. La quiero bastante, falta poco para llegar a eso”. Tras estas palabras, Jorge Javier le pedía que abriese la misteriosa caja para descubrir su contenido y en ese momento se escuchaba un contundente mensaje de parte de Alejandra:

"¿Te creías que en esta caja estarían las cosas que aún no te ha devuelto tu exnovia... pero cuál de ellas? En esta caja estarán tus cosas si no dejas de ponerme los cuernos con todas las chicas que se te cruzan. ¡Estoy harta de ti!”. Seguidamente, Alejandra entraba en plató y Camilo le pedía perdón por sus infidelidades, aunque le decía que ella debía también cambiar su actitud celosa. Una afirmación que revolucionaba el plató.

Sin embargo, la joven aceptaba las palabras de su pareja y justificaba sus actos: "Le pillé en un momento muy malo de su vida". "Pues probablemente vaya a peor", comentaba Jorge Javier, antes de añadir: "Pero, oye, cada uno escoge el tipo de relación que quiere y nadie somos quién para juzgar la relación que tiene una persona", finalizaba el presentador antes de dar paso a una nueva historia.