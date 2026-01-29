'El diario de Jorge' pudo hacer que Sole, José y su madre se viesen en un momento lleno de emoción

La dolorosa reacción de una madre al ver en 'El diario de Jorge' el reencuentro de sus hijos: "¡Me apartaron!"

'El diario de Jorge' consiguió hacer lo imposible al reunir a una madre con sus dos hijos por primera vez desde que fueron dados en adopción. José fue entregado a otra familia al cabo de unos meses, y ahora tiene 22 años.

Sole es su hermana melliza y ambos han crecido con la intriga de saber quién era su familia biológica. Siempre se han preguntando cuáles son sus orígenes. Ella confesaba además que con su madre adoptiva no ha mantenido una buena relación. De hecho, ha sido apartada de ella hace tan solo un mes. "Me decía que era una gitana y que iba a acabar como mi madre biológica", relató en directo algo nerviosa.

En unas imágenes inéditas -que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia-, por fin tiene lugar ese encuentro que tanto deseaban los tres familiares. El momento fue privado, pero sabemos qué se dijeron entre ellos. La madre de Sole y José no podía evitar las lágrimas.

La madre le cuenta recuerdos de la infancia a sus hijos

"Yo me hincho a llorar por ustedes. Os he buscado veinte mil veces, a ti y a ella", relata. Su hija le pide que contenta la emoción. Su hijo, en cambio, la da un consejo. "Esto te va a servir para cambiar", le transmitía.

La mujer estaba segura de ello, y les confesaba el amor que siente por ellos. "Por ustedes doy la vida, la he dado. A esta me la quitaron, la saqué de los centros, no podía yo sola luchando", asegura.

José le preguntaba por cómo era físicamente cuando era un niño. "Tenías el pelo rizado, eras gordito con el pelo moreno", le dice. El joven le hacía saber a su madre que van "a poner de su parte" para que "esté bien". Y le cuestionaba si tenía "ganas" de conocer a su hijo, su nieto. "Quiero cogerlo en brazos, que es mi nieto. Es mi sangre", respondía la otra.