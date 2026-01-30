Telecinco.es 30 ENE 2026 - 21:49h.

Manu llega desde Guadalajara para participar junto a su pareja en 'Allá tú'

El concursante de esta nueva entrega de 'Allá tú' es Manu, que llega desde Guadalajara para sentarse en el preciado asiento que le otorgará la posibilidad de ganar hasta 100.000 euros. El participante trabaja de fisionomista en un casino, donde filtra los DNI para verificar si corresponde con la persona que desea entrar. Asegura que recuerda rápidamente las caras y los gestos de las personas por el trabajo que desempeña. Junto a él llega María José, su mujer y madre del hijo que tienen en común.

En todo momento se ha mostrado claro con sus decisiones y sus negativas hacia la banquera con el fin de conseguir las cajas con el valor más alto posible. En mitad del concurso, Juanra Bonet no dudaba en preguntar qué le gustaría hacer con el dinero, y aunque ambos coinciden en las ganas de darle todo a su hijo, hay algo que María José desea y es un anillo de compromiso. Manu dejaba claro en todo momento que si alcanzaba una buena cifra se embarcaría en esa aventura junto a su pareja.

Manu recuerda las palabras que dijo al comienzo del concurso: "He dicho que si yo ganaba algo...hacía una cosa"

Tras una mala racha de cajas verdes, el panel quedaba con bastante buena pinta; sin embargo, una última oferta de la banquera le esperaba: 8998 euros. María José le dejaba claro que es muy buena cantidad y le planteaba quedarse ahí. Entre dudas por parte de Manu, el resto de sus compañeros opinaban como su novia.

Después de la decisión final, Manu tomaba la palabra: "Como he comentado antes, he dicho que si yo ganaba algo, que es una cantidad fabulosa que cuesta mucho conseguir, hacía algo..." Con el cheque en la mano sujetaba a María José y procedía a hincar rodilla: "María José ¿Quieres casarte conmigo?", a lo que ella, sin dudarlo ni un segundo soltaba un "sí, claro".