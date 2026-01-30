Así ha sido el surrealista testimonio de Ionela que ha dejado a Jorge Javier sin palabras

'El diario de Jorge' nos tiene acostumbrados a este tipo de historias, pero como este momentazo vivido en el plató no hemos visto otro igual. Jorge ha llevado a su expareja, Ionela, al programa para decirle que sigue enamorado de ella después de que hace unos meses lo dejaran por un malentendido en el que ella pensó que el hombre cogió un billete de avión mal a propósito para dejar al hijo de Ionela sin un viaje.

Él, por su parte, ha explicado a Jorge Javier Vázquez que fue un malentendido, pero estas explicaciones no han bastado a Ionela. La mujer ha desvelado en directo que tenía que mantener a Jorge y que se acopló en su casa y no se quería ir: "Tenía bastante morro. Vivía de mi, vivía del cuento", decía ella ante un presentador atónito por lo que estaba escuchando.

"Además, era un chantajista, porque si le dejaba se ponía a llorar", contaba Ionela. En ese momento, Jorge Javier le ha desvelado el mensaje que le esperaba al llegar al plató que decía que era una persona "injusta". Ella no ha dudado ni un segundo en que detrás de este mensaje estaba Jorge: "Se fue sin nada. A su ropa le he pegado fuego y me he quedado en la gloria", reconocía ella después de admitir que ha quemado todas las pertenencias de su expareja tras la ruptura.

"No quiero saber nada de él"

La tensión estallaba cuando Ionela ha descubierto que Jorge se encontraba al otro lado de la pantalla: "¡Hijo de p***! Lo sabía", estallaba ella en un arrebato de ira. La mujer ha dicho de manera muy seria y tajante que se negaba a encontrarse con su expareja en 'El diario de Jorge' y que no quería verle nunca más: "No quiero saber nada de él".

"Tienes miedo de que cante", decía Jorge tras escuchar que ella no quiere verle. El plató no daba crédito a lo que estaba sucediendo ante sus ojos. "Me cabreé con él porque le hizo daño a mi hijo, y con la ilusión de un niño no se juega. Le prometió un viaje a Barcelona y le dejó tirado", explicaba ella. Este habría sido el motivo por el cuál habría finalizado su relación.

Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Ionela que a ella no le gusta Jorge: "Si a ti te gustara le perdonarías y lo arreglaríais", explicaba el presentador. Por su parte, ella ha terminado diciendo que él es un tío que "no merece la pena", y no se ha encontrado con su expareja.