Telecinco.es 02 FEB 2026 - 23:40h.

El concursante de esta nueva entrega de 'Allá tú' es Dani, que llega desde Soria para sentarse en la ansiada posición de participante con la posibilidad de ganar 100.000 euros. El participante trabaja como enfermero y tiene claro que su mayor objetivo es ser papá, le gustaría un buen colchón para que nunca el faltara de nada. Además, asegura que si la cantidad es mayor, cumpliría el sueño de sus padres, ir a Nueva York.

Junto a él llega Melisa su pareja, con la que quiere formar una familia. Trabaja en un gabinete de comunicación en Soria y llega con ganas de ayudar al máximo a Dani. En todo momento se mostraba claro ante sus decisiones, y en todas ellas ha dejado claro que las ofertas de la banquera no eran para él.

La decisión final de Dani y Melisa tras una ronda de paneles rojos

Pasado el ecuador del programa, los paneles rojos eran los protagonistas de su panel, pero eso no dejaba a un lado la ilusión de la pareja. Ambos se han visto ante varios problemillas al elegir los números, pero dos de ellos eran intocables: es el 21. Llegados a la final, nos encontrábamos ante el panel de 0,10 céntimos y 5.000 euros al verde. Sin embargo, pese a la banquera le deja como única opción el cambio de caja.

Tras mucha tensión elegía la caja 21 y sin dudarlo pese a intentar decidir si abrirlo el protagonista o su pareja, le dedica unas bonitas palabras a Juanra Bonet: "Como he dicho antes, me encanta el programa y la emoción que transmite tras la pantalla. Este año has empezado a conducir tú el programa y por eso quiero que lo abras tú". Sin más dilación, el presentado le agradecía sus palabras y procede a abrir la caja en la que se encontraban...¡5.000 euros!