La relación entre Judith y sus padres no ha sido del todo buena. La joven de 26 años ha venido desde Barcelona con ganas de poner fin a su intenso enfrentamiento, que arrastra desde su adolescencia.

Judith dice que, cuando cumplió 16 años, llegó más tarde de lo previsto a su casa y su madre decidió no dejarla entrar en casa. "Me dejó en la calle durmiendo", relata. También tuvo un duro episodio cuando quiso tener una ortodoncia para corregir su sonrisa. A la joven la dejaron en aquél momento con el tratamiento a medias como ella misma explica, ya que su madre decidió que tenía que pagárselo.

El último encontronazo lo tuvieron en la Nochevieja de 2024. El 31 de diciembre quería volver a ver a su expareja en un hotel de Barcelona. Estuvo intentando durante toda la cena que sus padres le llevaen, pero ellos lo intentaban alargar. Ella estalló de un momento a otro y su reacción fue desmesurada. "Cogí una botella de alcohol y la derramé. Como teníamos a mi sobrinita pequeña, me echaron", explica.

La conversación más sincera entre Judith y sus padres

Pero por fin ha podido tener su conversación más sincera con sus padres en 'El diario de Jorge'. Primero ha entrado en el plató su padre, José Antonio. Este estaba deseando que finalmente se produjese este momento. Y le ha pedido que su relación con su madre vaya a mejor. "No sabía cómo hacerlo", le transmite.

Después, ha entrado su madre Elena para verse con ella. En estos momentos se ha vivido un tenso instante cuando Judith no ha podido calalrse y contarle lo que siempre ha pensado de ella. "¿Qué te he hecho tanto para que siempre me castgues?", le pregunta.

Su madre era clara: "quererte". "Lo siento hija, de vedad. No lo he podido hacer mejor, he sido mamá muy joven. Tú tampoco me lo has puesto fácil", apostillaba. Judith le acusaba de haberle generado "rabia interior" y "soledad". Y han terminado zanjando su largo y tenso conflicto en una sala privada.