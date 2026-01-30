Jenny ha explicado el significado de los tres objetos con los que ha querido conquistar a su cita

En 'El diario de Jorge' todo puede pasar. Lo mismo hay conflictos familiares, que existen citas llenas de humor y misterio, como ha sucedido entre Dani y Jenny. El primero es un menorquín que trabaja como vigilante de seguridad. Ha venido al programa de Telecinco con ganas de encontrar el amor de su vida. Y parece que no le ha ido nada mal.

Ya apareció en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez con ganas de que alguien llamase al teléfono en busca de él. Así terminó sucediendo. Una y otro por fin se han encontrado después de que Jenny viese por televisión a Dani y se quedase asombrada con su sonrisa y su físico.

Eso sí, ha venido con ganas y con mucha seguridad. También, con varios elementos que la definen y que ha explicado nada más arrancar la cita. Dani recibía una barra de labios, un caballo de juguete y unas bragas. No sabía muy bien qué significaba, pero Jenny se lo ha detallado todo en directo cuando se han conocido.

Jenny explicaba qué significaba cada objeto que le ha traído

La joven colombiana explicaba que la barra de labios se debe a que es una persona "delicada" y "pasional", porque es un cosmético de color rojo el que suele utilizar. Por otro lado, el animal de jueguete se debía a su afición por los animales en general. "El caballo porque me encanta montar", decía generando las risas.

Al menorquín le estaba gustando lo que le contaba, ya que en su isla son muy "típicos" los caballos. Jenny explicaba qué significaba la ropa interior. Es una modelo profesional, y su objetivo pasa por montar "una marca de lencería".

Dani, asombrado, no dudaba en compartir sus buenas sensaciones nada más ver y escuchar a Jenny. "Ojalá se pueda crear algo de futuro", lanzaba.