Dos examigas que fueron hermanastras tras unir a sus padres reviven su bonita historia entre lágrimas: "Nuestra infancia fue de película"
Claudia y Elena idearon un plan para que sus padres fuesen pareja y así cumplir su "sueño" de vivir juntas: "Lo logramos"
La dura historia de Laika sobre su transición y el abandono de su padre en 'El diario de Jorge': "He vivido con miedo al rechazo"
Elena y Claudia tenían un sueño de pequeñas. Ambas se conocieron con 6 años, y, tras afianzarse su amistad al máximo, querían ser hermanastras y vivir juntas. Lo lograron uniendo a sus padres con un plan ingenuo.
"Cuando iba a casa de Elena y estaba su padre, decía que mi madre decía que era super guapo pero mi madre no sabía nada", relata Claudia. La otra, por su parte, hacía lo mismo. Digamos que actuaron como las celestinas de sus respectivos padres, hasta que llegó el día en que se conocieron y quedaron a tomar café. En poco tiempo, una y otra ya hicieron su sueño realidad. Comenzaron a vivir juntas en la misma casa.
Durante la primera noche, durmieron abrazadas en una cama de noventa. Así estuvieron tres años juntas, pero su bonita historia terminó con la separación. Eso sí, Elena y Claudia no dejaron de ser amigas aunque todo cambió cuando la primera se mudó de Córdoba a Sevilla.
Emoción en estado puro entre las exhermanastras
Dejaron de tener relación y por fin se han reencontrado en 'El diario de Jorge' tras dos años sin ningún tipo de relación. Claudia relata también que en este tiempo ha intentado sin éxito comunicarse con ella. "Le escribí una tarjeta por su cumpleaños y no me respondió", puntualiza.
En un vídeo, la joven ha querido recordarle a su exhermanastra su increíble historia. "Nuestra infancia fue de película, fueron los años más felices de mi vida", le traslada. Por fin, una y otra se han reencontrado en un lacrimógeno momento.
Ambas se han abrazado y han vivido muchas emociones en el programa de Telecinco. Y han llegado al acuerdo de no volver a distanciarse nunca más.