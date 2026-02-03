La dura historia de Laika sobre su transición y el abandono de su padre

Así ha sido el testimonio de Laika en el programa

'El diario de Jorge' vivió uno de sus momentos más emotivos con el testimonio de Laika, quien compartió en el plató su dura historia personal marcada por el abandono de su padre, el miedo al rechazo y el proceso de transición, en un relato cargado de dolor, valentía y búsqueda de respuestas.

Laika explicó cómo ese abandono ha condicionado su vida emocional desde la infancia: "Cuando empiezo a tener miedos, cuando empiezo a sentir que he sido una persona que he sido abandonada desde que nací, desde antes de nacer, y que todo el mundo me va a abandonar, pues como lo ha hecho mi padre", confesó visiblemente emocionada.

Esa herida, explicó, le llevó durante años a buscar respuestas: "Y entonces es como quería saber respuestas, saber el por qué, un motivo", relató, reconociendo que, pese al apoyo de sus abuelos, siempre sintió el vacío de no haber tenido una figura paterna presente en su vida.

La búsqueda de su padre y el reencuentro

"Tenía 21 años, me pongo a investigar rollo psicópata en Facebook, redes sociales", explicó, hasta que finalmente logró encontrar su perfil. Tras contactar primero con él y después con su pareja, Laika consiguió hablar por teléfono con su padre, aunque las conversaciones estuvieron marcadas por la tensión y la incomodidad: "cuando yo hablo con él, pues él no estaba muy bien, la verdad, no estaba muy bien", explicó.

Según relató, en varias ocasiones fue la pareja de su padre quien intervino en las conversaciones, generando momentos especialmente duros. En una de ellas, Laika escuchó palabras que marcaron profundamente su proceso emocional, poniendo en duda incluso su identidad como hija.

Rechazo, dolor y ruptura definitiva

El relato se volvió aún más desgarrador cuando Laika explicó cómo, tras varias llamadas fallidas, se enfrentó a la realidad de que ese reencuentro no iba a traer la reparación emocional que esperaba. "Me invade la sensación de pena de no haberle podido conocer antes porque no le veía bien del todo", confesó, reconociendo también el conflicto interno entre seguir intentando ese vínculo o protegerse emocionalmente.

Fue entonces cuando puso nombre a una emoción que ha marcado gran parte de su vida: "siempre he vivido con el miedo al rechazo y al abandono desde entonces", una frase que da título a uno de los momentos más impactantes de la entrevista. La tercera llamada fue definitiva. Una fuerte discusión, en la que incluso intervino su madre, marcó el final de cualquier intento de relación: el contacto se rompió por completo y su padre desapareció de su vida para siempre.