El presentador ha recibido la ovación del público cuando dos jóvenes apenas han tenido un conflicto tras una dura confesión

Óscar y Juan han tenido por fin su conversación más sincera en 'El diario de Jorge'. Los dos jóvenes, naturales de Lepe (Huelva), son amigos desde hace años. Han crecido juntos y han vivido muchas historias para recordar.

Sin embargo, entre los dos existe una amistad que no ha estado llena de felicidad. También existen espinas en su camino. Una de ellas viene por el error que admite Juan que cometió con la expareja de Óscar. El joven le ha desvelado su gran secreto en el programa de Telecinco.

"Quiero confesarte que estuve con tu ex este verano, justo cuando lo dejaste un día que estaba trabajando con ella en la discoteca. Al final acabé con ella", le dice. Óscar se ha quedado en un primer momento perplejo ante lo que escuchaba, pero instantes después ha tenido una buena reacción que le define como persona.

Juan no dudaba en pedirle perdón por lo que había hecho. "Quiero pedirte disculpas delante de toda España, jamás haría eso. No sabía que era tu ex", le dice. En ese momento, uno y otro tenían muchas ocupaciones. Es ahí donde Juan cree que existió el origen de su gran fallo como amigo.

Pero Óscar no le ha guardado rencor a su amigo, ni tampoco ha decidido enfadarse con él y abrir un enfrentamiento. Justo lo contrario, ha reaccionado con una buena actitud y ha aceptado sus disculpas. "Lo primero que ella a mí no me ha hecho nada. Y considero que si tú no sabías nada, tú tampoco. Es de gran valor que me haayas traído aquí a decirme esto porque estamos muy unidos", le dice.

Jorge Javier Vázquez ha lanzado un claro mensaje nada más escucharles. "España necesita a gente como vosotros, ¡fuera polarización! ¡fuera crispación!. Dos hombres que se visten por los pies", comparte nada más presenciar el momento del encuentro.