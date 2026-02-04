Ángela y su madre han vivido un emotivo momento al sincerarse sobre su tensa disputa familiar

Dos examigas que fueron hermanastras tras unir a sus padres reviven su bonita historia entre lágrimas: "Nuestra infancia fue de película"

Compartir







Ángela sufre por los problemas que tiene en casa. Tanto las adversidades a las que se enfrenta por su hijo como el duro momento que atraviesa su madre hacen que su día a día sea complicado. Es el claro ejemplo de eso que dicen que hasta en las mejores familias existen cismas.

Esta salmantina de 45 años ha relatado que su madre y su tío se han acercado mucho en los últimos tiempos, y eso ha generado un enfrentamiento con el resto de hermanos de su progenitora. Pero hay un motivo por el que se ha producido esa unión que ahora está más fuerte que nunca. "Todo empieza por mi hijo, que tiene problemas con las drogas. `Pedí ayuda a mi tío", relata.

El cuñado de su madre fue quien les dio su apoyo desde el primer momento a madre e hija. Les ofreció contactos de psicólogos y psiquiatras para sobrellevar terapéuticamente su conflicto con el joven. Pero eso les ha llevado a tener problemas con el resto de la familia, quienes creen que entre madre y cuñado existe algo más. Creen que son pareja, pero han repetido continuamente que solamente tienen una amistad muy cercana.

El amor mutuo, lo único que les salva

Ángela explica que sus tíos -los hermanos de su madre- no se han interesado por saber lo que le ocurre a su hijo, y que solamente han lanzado críticas contra ellos. Pero están más unidos que nunca y eso les hace seguir adelante, aunque Ángela reconoce que también ha tenido encontronazos con su madre.

Por eso, ha venido a 'El diario de Jorge' con la intención de que su madre no tire la toalla. Le ha querido demostrar todo su amor en directo. "Estamos los dos en un camino de ayudar, a mi hija y a mi nieto y no hay nada más", comparte la madre de Ángela.