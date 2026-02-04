La reacción de Mara en 'Tentaciones Privé' al acercamiento entre Juanpi y Sandra en la casa de 'GH DÚO': "Me sorprende un poco y me sienta mal"
La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' ha mostrado su malestar ante la complicidad entre Juanpi y Sandra en la casa de Tres Cantos
Juanpi atravesó las puertas de 'GH DÚO' completamente pillado por Mara, pero los rumores de infidelidades que han rodeado a la tentadora -y su posterior confirmación en 'Tentaciones Privé' asegurando que se había liado con Álex Girona- hicieron que el andaluz se viera envuelto en serias dudas en cuanto a su relación con Mara. Pues bien, si hay alguien que ha ayudado en todo este proceso a Juanpi ha sido Sandra, su exnovia, quien ha estado con él en todo momento, apoyándole en todo y dándole consejos de todo tipo.
Mara ha señalado que conoce a Juanpi "hasta cierto punto" y asegura que "nunca le había visto así, en ese punto". No obstante, Mara se imaginaba ya desde que Juanpi entró en la casa que este mantendría algún que otro acercamiento con Sandra: "Me alegro y estoy súper orgullosa de que se lleven bien, y no lo digo para quedar bien", ha dicho una Mara que revela que esto mismo se lo dijo a la propia Sandra "a la cara".
Mara se sincera sobre la complicidad de Juanpi y Sandra
"Sí que es verdad que me está sorprendiendo un poco. Ciertos acercamientos, momentos y caricias que la verdad es que me sientan mal. Aunque la gente piense que no estoy en mi derecho de quejarme, no me estoy quejando, pero me estoy abriendo y estoy diciendo que sí, que me sienta mal", ha concluido Mara.