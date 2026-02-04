Pedro Jiménez 04 FEB 2026 - 20:11h.

Además, Mara ha desvelado si ha hablado con los padres de Juanpi y si ha sido infiel de nuevo

La reacción de Sandra al descubrir qué compañera de 'La isla de las tentaciones 9' le habló a Andrea a sus espaldas: "No es como pensaba"

Compartir







Mara ha desvelado en el segundo programa de 'Tentaciones Privé' que se emite en Mediaset Infinity el motivo por el que no le contó a Juanpi al reencontrarse con él en 'GH DÚO' que se lio con Álex Girona. Según ha confesado la tentadora -después de que Marta Peñate le sacara el tema- está esperando a que salga de la casa para contarle todo al detalle: "No sé si es lo correcto, pero sé que no pueden recibir información de fuera, por lo que estoy esperando a que salga".

Además, Mara ha vuelto a repetir de nuevo que todo ocurrió al salir de 'La isla de las tentaciones 9', cuando no estaba con Juanpi: "Es verdad que la lie con este chico, en Alicante... no lo quise reconocer porque no quería que lo supiera toda España", ha dicho una Mara que reconoce que al acabar su aventura en República Dominicana no tenía muy claro si quería estar con Juanpi o no: "Lo siento, no hice lo correcto... pero no salí de ahí con él. No le he sido infiel porque esa noche no estaba con él".

Además, Mara ha reconocido que se acostó con Álex Girona, algo que en 'Tentaciones Privé' no llegó a confesarlo, desmintiendo incluso en aquel momento al ex de Marieta, quien sí sostenía que se había acostado con Mara: "Quería esperar a que saliese Juanpi. Con la que tenía liada encima, no quería liársela más aún y quería esperarme. Y ya cuando salga decírselo obviamente".

Mara dice si ha hablado con la familia de Juanpi

Más adelante, Mara ha contado que ha hablado con la familia de Juanpi y se ha mostrado un tanto dubitativa sobre si saben o no todo el tema cuernos con claridad: "Con su hermano sí hablo todos los días, pero con sus padres no...". "A su madre le pedí perdón de antemano. Tampoco hablamos mucho...", ha dicho Mara. En cuanto a su hermano, Mara ha indicado que está "muy dolido" por todo lo que está ocurriendo y se está diciendo de ella.

Marta Peñate, tajante con Mara: "Me cuesta creerte"

En un momento dado en el videopodcast de 'Tentaciones Privé', Marta Peñate se ha mostrado tajante ante Mara: "Este programa tiene muy buenas informaciones", le ha dicho la presentadora, tras lo que le ha preguntado si hay otra infidelidad aparte de lo de Álex Girona.

Tras estas palabras, Marta Peñate se ha "salido de su papel para actuar como colaboradora" y ha pronunciado lo siguiente: "Perdóname... ¿cómo pretendes que te crea cuando nos has mentido con los cuernos de Álex Girona? Entiéndeme que me cueste creerte".