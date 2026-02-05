telecinco.es 05 FEB 2026 - 21:01h.

Iván se lleva el premio de 75.000 euros por quedarse con su caja hasta la final y sus compañeros lo celebran

¡Boda a la vista! Un concursante de '¡Allá tú!' hinca rodilla tras ganar el premio y deja al plató entre lágrimas

Compartir







¡Iván se ha llevado 75.000 euros! Un premio que bate el récord de esta nueva etapa de '¡Alla tú!' y que ha convertido el plató del programa presentado por Juanra Bonet en una gran fiesta. Ha sido el presentador el encargado de abrir la caja 22, que el concursante de Barcelona ha mantenido durante todo el programa y que contenía esa gran cifra que le ha hecho saltar de alegría.

Los mismos saltos que han dado sus compañeros, que han ido corriendo a abrazarle y celebrar con él que se ha llevado 75.000 euros poco después de haber rechazado una suculenta oferta de la banquera: 42.000 euros, cuyo cheque decidió triturar. "He venido sin nada y esto no se ha dado nunca, 42.000 euros, pero lo siento y lo trituro", le ha dicho el concursante a su hijo mediano, Roger, que ha sido el encargado de acompañarle durante todo el programa.

"¡Madre mía!", "¡Qué locura!", decían sus compañeros, alucinados al verlo rechazar esa suculenta oferta, aunque también hay quien le ha animado: "¡Eres un valiente!". Iván rechazó esa oferta cuando todavía quedaban tres cajas: la de 15.000 euros, la de 50.000 y la de 75.000 euros. "Ya que estamos aquí...", le ha animado su hijo, que ha visto con buenos ojos que su padre triturase la oferta de la banquera para jugársela.

Tras rechazar la oferta, la caja que ha decidido abrir contenía 15.000 euros, por lo que en ese momento supo que se iba a llevar, como mínimo, 50.000 euros. Ha sido entonces cuando ha llegado la oferta de la banquera, que le ha permitido hacer un cambio de caja. Muchos de sus compañeros le han recomendado cambiarla, pero él ha querido mantener la suya y resulta que en ella estaban los 75.000 euros, un premio que va a disfrutar con su mujer y sus hijos: "Ella siempre quiso estudiar Enfermería, así que va a ser todo para estudios".