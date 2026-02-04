Telecinco.es Madrid, 04 FEB 2026 - 23:57h.

Ana, de Jaén, ha recordado a su abuela durante su participación en el concurso: "Era fanática, le encantaba verlo"



Concursos como '¡Allá tú!' unen familias y recrean momentos únicos que nunca se olvidan. Ana, de Jaén, ha participado en el programa y ha recordado cuando veía en televisión el concurso. Lo hacía con su abuela, de quien no se ha olvidado antes de saber qué cantidad se llevaba.

Mientras iba abriendo cajas, Ana iba perdiendo fuerzas y esperanzas sobre los premios a los que podía optar. Cada vez tenía menos cajas verdes en el panel, pero la concursante no ha tirado la toalla y ha hecho una jugada que lo ha cambiado todo y le ha hecho llevarse un pastical en el programa de Telecinco presentado por Juanra Bonet.

El nueve, el número con un gran significado para Ana

La jiennense recibía una oferta de la banca de 3.313 euros. Todos sus compañeros le decían que no arriesgase, pero finalmente lo ha hecho y ha protagonizado un momento de máxima tensión. Algo en su interior le decía que tenía que luchar. Y el motivo no era otro que el número que tenía su caja, el 9.

"No me gusta el 9, la verdad. Pero me ha dicho mi padre que el 9 era el número favorito de mi abuela", comparte al borde del llanto. Ana decidía rechazar la oferta y saber si su caja tenía o no un gran premio.

Podia optar a un teclado o a, nada más y nada menos, que 7.500 euros. "El programa lo veía mucho con mi abuela, era fanática, le encantaba", señalaba. La concursante estaba visiblemente nerviosa cuando Juanra Bonet abría su caja. "Pase lo que pase, gracias", le decía el presentador.

Finalmente, Bonet le comunicaba que era 7.500 euros lo que había en el interior de su caja. Ana, al saberlo, no daba crédito y celebraba junto a sus compañeros el gran premio.