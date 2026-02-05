Maritza comparte su complicada historia tras la repentina muerte de su marido

Maritza ha acudido a 'El diario de Jorge' con uno de los testimonios más duros y lacrimógenos del programa. Desde el fallecimiento de su pareja, Edi, su familia se hundió y comenzaron las discusiones, algo que le duele mucho: "Todos quedamos muy tocados. Él era el que nos tranquilizaba y sentimos que el barco se hunde", reconocía ella.

Después de tener dos hijos con su anterior matrimonio, se enteró que su marido le estaba poniendo los cuernos y comenzó con Edi, el amor de su vida. Desde ese momento, el hombre se convirtió en el "padre de sus hijos", porque los crio como su fueran suyos. Ambos mantuvieron una relación de 25 años y meses antes de casarse, Edi falleció en el sofá de manera repentina: "Nos íbamos a casar en agosto y no llegó", explicaba.

Sus hijos, en el público, no podían contener las lágrimas al escuchar el duro testimonio de su madre. Maritza compartió que cuando Edi faltó, comenzaron las discusiones en su familia entre sus hijos: "Por estas discusiones los mayores decidieron independizarse".

"Sin mis hijos yo no hubiera seguido"

"Es muy duro porque estaba yo sola, sin mi marido. Siento un poco de soledad, pero hay que vivir con eso", admitía Maritza. La mujer quiso dejar claro un mensaje: no quiere que sus hijos se olviden de ella: "Sin mis hijos yo no hubiera seguido. Quería haber desaparecido de este mundo. Por ellos estoy aquí", explicaba dolida.

"No quiero estar sola"

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le ha desvelado a Maritza que sus hijos han escuchado todo lo que ha contado mientras estaban en el público. Los cuatro se han fundido en un emotivo abrazo y la madre ha decidido lanzarles un mensaje visiblemente emocionada: "Ellos saben que les amo. Ellos saben la pérdida que hemos tenido. Ahora que los tres se han independizado, no quiero estar sola. Necesito que se preocupen un poco por mí", pedía Maritza. Los hijos también estaban al borde del llanto.

Finalmente, y para destensar el ambiente en plató, el presentador le ha hecho una pregunta en tono de humor a Maritza: "¿Vas a seguir viendo 'Supervivientes'?", decía Jorge Javier. Esta broma ha hecho que ella haya sacado una sonrisa y haya respondido que continuará viendo el programa, desatando los aplausos del público y el abrazo de Jorge.