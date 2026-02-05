El joven de 22 años cuenta su dura historia en directo: "Me sacaron del instituto y me llevaron al hospital"

Le pide a su madre que deje de sufrir por el daño que ha recibido de sus hermanos: "Todo empieza porque mi hijo tiene problemas con las drogas"

La vida de Marc ha estado llena de felices momentos, como su bonita infancia de la mano de su abuela, pero también de instantes llenos de tristeza y superación. El joven de 22 años ha hablado abiertamente en 'El diario de Jorge' sobre el trastorno de la conducta alimentaria que sufrió de adolescente. "En el cole la gente es muy mala y la gente hace daño. Acabas en otras cosas", relata.

Marc dice que era "feliz" cuando "comía tranquilo", pero que le hicieron "cambiar". "De un día para otro me sacaron del instituto y me llevaron para el hospital", cuenta. El joven está convencido de que, a raíz del trastorno, sufrió también un cambio de "personalidad". "Era un niño feliz", admite.

Jorge Javier Vázquez, al escucharlo, no dudaba en mojarse y lanzar su opinión sobre su caso. El presentador cree que a veces le damos "un poder a los demás para que nos destrocen". Marc admite totalmente que él nunca ha querido hacer daño a nadie, y que más bien lo ha recibido del resto. Sobre el trastorno en sí -padecía anorexia y bulimia-, cree que es "una enfermedad que siempre se lleva" porque está ligado a la salud mental.

El emotivo homenaje de Marc a su abuela

Cuando estuvo ingresado en el hospital durante dos meses, estaba arropado por su familia aunque podían visitarlo con restricciones. "Si llorabas te castigaban y no tenías más visitas", dice. En todo momento, estuvo su abuela dándole su apoyo e intentando que saliese de la dura situación.

Por eso, ha querido hacerle un emotivo homenaje en directo en el programa de Telecinco. "Fuiste mi mayor motivación para salir del hospital, cuando peor me sentía siempre me decías que pensara en ti y que no merecía la pena sufrir por nadie", le dice a través de un bonito vídeo.

Su abuela, ya en el plató, admite que también ha sufrido mucho por él. "No lo sabe nadie esto", señala. Sin embargo, su amor infinito por Marc hace que siga transmitiéndole fuerzas para luchar y seguir adelante.