'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en el comportamiento de Pedro Sánchez ante el temporal que asola Andalucía.

Ana Rosa Quintana ha comenzado: "Buenos días. Mientras Andalucía se ahoga ante la falta de una política hídrica eficaz y aún se está recuperando del golpe humano y social que ha supuesto el accidente ferroviario de Adamuz, nuestro presidente mira para otro lado. El dolor del pueblo andaluz tras la desgracia se ve incrementado ahora con unas lluvias que anegan una tierra que sufre y calla ante la tragedia. Con el agua brotando del suelo a borbotones, destruyendo casas, carreteras y vías, Pedro Sánchez decide apuntar a un enemigo lejano: Los oligarcas de las redes sociales. Con un país patas arriba, paralizado, sin movilidad interna, Moncloa Producciones pone en el foco la regularización masiva de inmigrantes que colapsa ya los consulados, ataca a la Formación Profesional privada, aseguran que la okupación no existe y aplaude que hayan entrado al trapo los dueños de Tuiter y de Telegram".

Ana Rosa Quintana: "Con un país patas arriba, paralizado, sin movilidad interna, Moncloa Producciones pone en el foco la regularización masiva de inmigrantes que colapsa ya los consulados"

La presentadora ha continuado: "El plan de Moncloa es convertir a Sánchez en un héroe internacional para no tener que ocuparse de los problemas domésticos en una España sin poder legislativo, sin presupuestos, sin rumbo y a la deriva. En esa misma red social que quiere controlar para censurar la polarización el presidente ha publicado una frase falsamente atribuida al Quijote: "Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos hacia una democracia digital segura". El presidente decide usar esa misma red social para polarizar. Utiliza Tik Tok para recomendar el último disco de Rosalía a los jóvenes a los que quiere proteger de las redes sociales".

"También publicó en exclusiva en el Tuiter de Elon Musk una carta de amor a su mujer anunciando cinco días de reflexión. Ahora, con las casas andaluzas inundadas, saliendo agua de los enchufes, con los suelos y las carreras derruidas y las viviendas convertidas en ríos, mientras desatiende los problemas de su propio país, lidera una cruzada internacional que ha llevado a Sánchez hasta la portada de 'The New York Times', una guerra contra los oligarcas que trae sin cuidado a los españoles que no se pueden comprar una casa, ni desplazarse porque no funcionan los trenes y las carreteras están anegadas. Esto no es el salvaje oeste digital, estamos ante el salvaje oeste real. El de la España paralizada. Solo falta un decreto ley para nombrar a Sánchez Quijote", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.