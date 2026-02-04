Los reporteros de 'El Programa de Ana Rosa' se han desplazado hasta los puntos más afectados por el temporal en Andalucía

La borrasca Leonardo en España: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias intensas?

La borrasca Leonardo, la tercera de los últimos meses asola la península. Andalucía se encuentra en alerta nivel rojo por peligro ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga). El tráfico ferroviario se ha visto afectado y Renfe ha interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora y las clases han sido suspendida en toda la provincia con excepción de Almería.

'El Programa de Ana Rosa' ha desplazado a varios de sus reporteros hasta los puntos más afectados por este temporal y hemos podido ver durante los directos cómo han sufrido diferentes problemas en las conexiones.

La reacción de Ana Rosa al ver a uno de los reporteros en pleno temporal: "¡Qué barbaridad!"

En directo desde Grazalema, Cádiz, nuestro reportero Jorge Luque ha aparecido en la imagen totalmente empapado y con el paraguas destrozado debido al viento y a la lluvia. "Estás empapado, qué barbaridad", reaccionaba Ana Rosa Quintana al ver a su compañero.

Otro de los directos que más nos ha impresionado ha sido el del reportero Paco Ballesta desde Pinos Genil, Granada, un pueblo que permanece incomunicado. Con el agua por las rodillas y la capucha puesta, la lluvia no ha cesado durante toda la conexión.