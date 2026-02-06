Ana Rosa, tras las declaraciones de la ministra Rego de prohibir X: "Sentaría un precedente peligroso"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, de la inacción de Pedro Sánchez: "Mientras Andalucía, nuestro presidente mira para otro lado"

En 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el editorial de su presentadora, que ha destacado las declaraciones de la ministra Sira Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X por parte de la población.

"Buenos días. Elon Musk sustituye a Franco como comodín y en el banquillo de Moncloa calientan otros oligarcas tecnológicos. Este es el último argumentario ideado por todos los hombres del presidente. Se trata de desviar la atención de la red ferroviaria para centrarla en la red social. La ministra Rego se ha mostrado a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X. De este modo seguiríamos el ejemplo de países de una calidad democrática como China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Birmania, Venezuela o Turkmenistán. Es cierto que las redes sociales albergan desinformación, discursos de odio y dinámicas tóxicas, pero una cosa es regular, que es lo que plantea la Unión Europea, y otra es prohibir. La prohibición de X sentaría un precedente peligroso: ¿Quién decide qué plataforma es aceptable? ¿Bajo qué criterios? Hoy es X; mañana podría ser Facebook, Tik Tok, Youtube, y pasado mañana Tinder", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Podría ser cualquier espacio que resulte molesto para el gobierno de turno. La tentación autoritaria suele presentarse envuelta en el lenguaje de la "protección". Sánchez asegura que los oligarcas se meten en nuestro móviles para contarnos mentiras, de la misma manera que Marcelino Iglesias se mete en los móviles de los jubilados aragoneses para contarles la bola de que si no votan al PSOE les van a bajar la pensión. También nos contaron en sus redes sociales que Pilar Alegría le había pedido explicaciones a Salazar por su comportamiento con las mujeres, y según dijo el mismo Salazar: "Eso no ocurrió", ha apuntado.

Ana Rosa Quintana: "Lo peor de cerrar X es que se perderían los 8.901 piropos del perfil de 'Mr. Handsome' al presidente"

"Si Aragón es el Ohio español, el lunes veremos cómo quedaría el mapa político en unas generales, que es lo que preocupa a legión de asesores de Moncloa. Hablemos del universo tóxico de las redes: 11 de agosto de 2025: Puente hace un chiste en Tuitter sobre los incendios en Castilla y León. La trazabilidad del ministro en redes es infinita. Si hubiera un carnet por puntos de Tuitero como el de la DGT en el que te quiten un punto por insulto, el ministro habría perdido todos. Moncloa podría seguir el ejemplo de Trump y crear a Pedro Sánchez su propia red social para luchar contra los bulos de la fachosfera. Lo peor de cerrar X es que se perderían los 8.901 piropos del perfil de 'Mr. Handsome' al presidente", ha sentenciado Ana Rosa.