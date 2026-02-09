La reacción de Juanra Bonet al descubrir que haría esta concursante con los 100.000 euros

Telecinco.es 09 FEB 2026 - 21:01h.

La lágrimas de una concursante por la presión del juego en '¡Allá tú!'

Un atractivo panel con 50.000 euros pone en tensión a un concursante de '¡Allá tú!' a la hora de tomar una decisión: "Es mucho dinero"

En este programa de '¡Allá tú!', la salmantina Patry ha llegado al programa con intención de conseguir los 100.000 euros del concurso y poder pagar así la hipoteca y, si sobra, comprarse un monovolumen para ella, su pareja y sus cuatro hijos. En el plató se han vivido varios momentos de tensión entre la concursante y sus compañeros cuando han salido en las primeras cajas algunas de las tarjetas verdes con cifras elevadas.

Juanra Bonet le ha preguntado qué estrategia está siguiendo: "Ninguna. Es un juego de azar", respondía ella algo agobiada. A pesar de estos malos momentos, la charra ha rechazado varias ofertas de la banquera porque quería una cantidad de dinero más elevada: "Esto es como en las fiestas, hay que aguantar", decía justo antes de meter el cheque en la trituradora, animada por sus compañeros y el público del programa.

El presentador del programa le ha preguntado por qué no ha tenido un quinto hijo con su marido, a lo que ella ha respondido que está dispuesta a tenerlo cuando gane los 100.000 euros del programa. ¡A su marido parece que le ha sorprendido escuchar esta respuesta de la participante!

A pesar de este momento, las dudas de la concursante de Salamanca con la oferta han sido recurrentes, tanto que le ha pedido consejo a sus compañeros, que le han aconsejado que siga jugando. Las decisiones de Patry han continuado a lo largo de todo su juego, con aciertos y errores que han hecho que la banquera le ofrezca en el último momento 4.619 euros.

Patry no ha podido contener las lágrimas por la tensión acumulada durante el programa y se ha guiado por su intuición en los últimos minutos de programa, pero ¿le ha salido bien la jugada? Dale al play y descúbrelo.