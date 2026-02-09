Logo de telecincotelecinco
La reacción de Juanra Bonet al descubrir que haría esta concursante con los 100.000 euros de '¡Allá tú!': "Esto es muy gracioso"

La confesión de una concursante sorprende al presentador. telecinco.es
En este programa de '¡Allá tú!', la salmantina Patry ha llegado al programa con intención de conseguir los 100.000 euros del concurso y poder pagar así la hipoteca y, si sobra, comprarse un monovolumen para ella, su pareja y sus cuatro hijos. En el plató se han vivido varios momentos de tensión entre la concursante y sus compañeros cuando han salido en las primeras cajas algunas de las tarjetas verdes con cifras elevadas.

Juanra Bonet le ha preguntado qué estrategia está siguiendo: "Ninguna. Es un juego de azar", respondía ella algo agobiada. A pesar de estos malos momentos, la charra ha rechazado varias ofertas de la banquera porque quería una cantidad de dinero más elevada: "Esto es como en las fiestas, hay que aguantar", decía justo antes de meter el cheque en la trituradora, animada por sus compañeros y el público del programa.

El presentador del programa le ha preguntado por qué no ha tenido un quinto hijo con su marido, a lo que ella ha respondido que está dispuesta a tenerlo cuando gane los 100.000 euros del programa. ¡A su marido parece que le ha sorprendido escuchar esta respuesta de la participante!

A pesar de este momento, las dudas de la concursante de Salamanca con la oferta han sido recurrentes, tanto que le ha pedido consejo a sus compañeros, que le han aconsejado que siga jugando. Las decisiones de Patry han continuado a lo largo de todo su juego, con aciertos y errores que han hecho que la banquera le ofrezca en el último momento 4.619 euros.

Patry no ha podido contener las lágrimas por la tensión acumulada durante el programa y se ha guiado por su intuición en los últimos minutos de programa, pero ¿le ha salido bien la jugada? Dale al play y descúbrelo.

